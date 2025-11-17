Итоги квартала: Вымпелком представил итоги 3q2025

17.11.2025, MForum.ru

Вымпелком представил итоги 3q2025. Выручка растет, причем на фоне сохраняющейся интенсивности капитальных затрат.

Отмечу рост выручки, особенно в услугах (+11.2%) - выглядит, как стабильный операционный рост. Но помним, что КС ЦБ - заметно выше.

EBITDA выросла на +7.5%, но рентабельность оказалась чуть ниже, что может означать как рост затрат, так и инвестиционную активность компании.

Чистая прибыль - заметное падение (-10%), что контрастирует с оптимистичными +116.6% за 9М2025. То есть это пока что выглядит, как что-то локальное, вроде разовых расходов или периода выплаты налогов в 3q2025.

CAPEX. Всегда приятно наблюдать рост капитальных затрат компании при условии, что у нее все неплохо с остальными показателями. Потому что это, зачастую, вложения в ту инфраструктуру, которая затем конвертируется в качество услуг. В случае с Билайн, отмечу +40.7% за 9М2025 (могу предположить, что это вложения в наращивание числа сайтов, расширение пропускной способности сети, а также в такие новые направления, как ИИ и ЦОДы?). Так или нет, но интенсивность CAPEX выросла до 24.2%.

Долговая нагрузка стабильная - 2.38, этот уровень в телекоме принято называть приемлемым. Но, с учетом высокого CAPEX, важно, чтобы он не рос.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

"Этот квартал принёс свои новые вызовы. Существенно увеличились география и длительность отключения мобильного интернета в регионах страны в связи с угрозами с воздуха. Это повышает безопасность граждан, но и приносит неудобства в общении и пользовании цифровыми сервисами, к которым многие из нас так привыкли. Билайн с начала лета активно продвигал технические решения и при поддержке профильных ведомств добился реализации доступности критических и наиболее распространённых сервисов и приложений даже в такие моменты блокировок интернета через так называемые белые списки. Списки будут расширяться, возвращая людям комфорт и возможности решения задач с помощью мобильного телефона".

"В третьем квартале мы сделали большой шаг вперёд: увеличили число базовых станций, развили облачные решения, запустили новые функции защиты от мошенников и расширили «план б.» — теперь это целая платформа сервисов для жизни, работы и развлечений."

Отмечу запуск Smart MVNO - создание платформы, позволяющей организациям запустить собственную связь без инфраструктурных затрат и с возможностью гибкого масштабирования. Снижение стартовых затрат может оживить рынок MVNO, где уже не так бодро появляются новые игроки.

Компания заявляет, что удвоила инвестиции в развитие мобильной связи, причем без наращивания долга (!). Количество БС на 30 сентября 2025 выросло на 10,8% (или плюс 22,8 тысяч) по сравнению с 30 сентября 2024, а доля VoLTE-звонков в 3q2025, несмотря на отключения LTE в множестве регионов, увеличилась на 8,2 п.п. год к году до 57,5%. Это не могу не приветствовать, в этом плане Билайн выглядит намного лучше тех операторов, которые сократили темпы развития инфраструктуры радиоподсистемы сети.

Интересно и в чем-то против тренда, выглядит запуск в Хельсинки нового узла связи и наращивание емкости международных узлов Билайна на 3 Тбит/с. Что же, может быть, это еще пригодится.

В области рекламы компания активно занималась рекламным таргетингом, в том числе, в рамках партнерства с МТС в области совместного развития таргетинга на больших данных.

Компания разрабатывала и внедряла ИИ. В частности, можно упомянуть новую модель видеоаналитики, которая призвана сократить потери собственника от краж и простоя сотрудников. ИИ-агент "Помощник продавца" призван повысить эффективность корпоративных продаж. Прогнозировать, что будет дальше в условиях все более глобальных ограничений на пользование мобильной связью и интернетом в России можно разве что с помощью рун, карт таро или других столь же надежных способов получения информации.

И все же, пока что спрос на телеком-услуги и цифровизацию в России сохраняется, это могло бы поспособствовать тому, что и по итогам 2025 года Билайн зафиксирует рост выручки.

Вряд ли компания резко изменит свою стратегию в отношении инвестиций, скорее всего, они продолжатся в 4q2025. Пока что финансовое состояние компании позволяет их поддерживать, а это вложения в формирование будущих потоков доходов.

В 4q2025 чистая прибыль может вновь показать рост. В оптимистичном сценарии он может оказаться двузначным год к году.

Компания, похоже, успешно балансирует расходы и прибыльность. Ориентация на B2B и цифровизацию может усилить позиции в 2026 году, но, конечно, ситуацию могут самым причудливым образом изменить внутриполитические решения, кроме того, существенное влияние оказывают конкурентные активности МТС и T2.

теги: итоги квартала Билайн Вымпелком 3q2025

