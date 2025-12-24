Анонсы: TCL анонсировала планшет для цифровых заметок с экраном, имитирующим бумагу

Анонсы: TCL анонсировала планшет для цифровых заметок с экраном, имитирующим бумагу

24.12.2025, MForum.ru

Компания TCL выводит на международный рынок новое устройство для цифрового творчества – планшет Note A1. Производитель делает ставку на уникальную технологию дисплея, которая призвана объединить тактильные ощущения от письма на бумаге с цифровыми возможностями цветного LCD-экрана.

Главной инновацией TCL Note A1 стала 11.5-дюймовая антибликовая LCD-панель, созданная на базе фирменной технологии NxtPaper. В отличие от электронных чернил (E Ink), она поддерживает полноцветную палитру в 16.7 миллионов оттенков. Матовое покрытие и специальные оптические слои значительно снижают отражения, а также минимизируют излучение синего света и мерцание подсветки.

По заявлению производителя, такой подход создаёт «бумагоподобные» тактильные ощущения при письме стилусом, одновременно снижая нагрузку на глаза во время длительных сессий чтения или работы с текстом.

Планшет оптимизирован для работы со стилусом, который поддерживает два типа наконечников и имеет встроенный ластик. Заявлено крайне низкое время отклика на ввод, что критично для естественного ощущения при письме и рисовании.

Программная часть насыщена функциями для обработки заметок: конвертация рукописного текста в печатный, AI-суммаризация конспектов, голосовая транскрипция и умный поиск по записям. Для чёткой записи звука на встречах и звонках используется массив из восьми микрофонов. Устройство поддерживает синхронизацию с основными облачными сервисами

Корпус планшета толщиной 5.5 мм и весом 500 граммов включает магнитный разъём для подключения клавиатуры, сканер отпечатков пальцев и утолщённую рамку с одной стороны для удобного удержания.

TCL пока не раскрыла ключевые аппаратные спецификации, такие как модель процессора, объём оперативной и встроенной памяти. Известно лишь, что планшет будет работать на Android с поддержкой многозадачности.

Старт продаж Note A1 начнётся с кампании на Kickstarter, где стартовая цена составит $419. С таким предложением TCL стремится занять нишу устройств для студентов, художников и профессионалов, которые ценят тактильность бумаги, но не готовы отказываться от цвета и скорости обычного экрана в пользу монохромных E Ink-ридеров.

