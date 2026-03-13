Мобильная связь: МегаФон в Хабаровском крае - сеть LTE запущена для Охотской ГГК

MForum.ru
13.03.2026,
МегаФон сообщает о запуске базовой станции на участках Киран и ДСУ Кундуми Охотской горно-геологической компании в Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах. Оборудование подключено через спутниковый канал связи и работает в нескольких частотных диапазонах. Это обеспечило мобильным интернетом вахтовиков предприятия.
Производственные участки добывающей руду Охотской ГГК расположены более чем в тысяче километров от Хабаровска, база Киран - важная логистическая точка. Для запуска связи компания доставила вертолетом на Киран две тонны оборудования, изготовила и смонтировала антенно-мачтовые сооружения, обеспечила электропитание и контейнеры для размещения телеком-оборудования. Специалисты МегаФон провели монтаж и пуско-наладку. Задействована спутниковая антенна диаметром 2,4 метра. При отключении основного питания оборудование способно работать еще до 10 часов.
Ранее для компании МегаФон развернул сеть 4G на участке Кундуми в Аяно‑Майском районе.
«Многолетнее сотрудничество с Охотской ГГК показывает, что мы успешно справляемся с задачами на удаленных участках. Модернизация оборудования до уровня 4G открывает возможности для внедрения цифровых технологий в производственные процессы», - рассказал директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона в Сибири и на Дальнем Востоке Артем Базыль.
«Для Охотской ГГК цифровая инфраструктура - часть комплексного подхода к созданию комфорта для работы в условиях крайнего севера. На территории вахтового поселка есть все необходимое, чтобы сотрудники не чувствовали себя оторванными от цивилизации», - отметил генеральный директор АО «Охотская ГГК» Олег Азанов.
