Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5

05.03.2026, MForum.ru

На проходящей в Барселоне выставке MWC компания Nubia анонсировала новую линейку игровых смартфонов. В серию Neo 5 вошли три модели: Neo 5, Neo 5 GT и Neo 5 Max. Однако на данный момент производитель раскрыл полные технические характеристики только Neo 5 GT.

Заявлено, что nubia Neo 5 GT является единственным смартфоном в своем сегменте, оснащенным встроенным активным охлаждением. За охлаждение также отвечает испарительная камера площадью 29 508 мм², призванная поддерживать комфортную температуру чипсета MediaTek Dimensity 7400.

Также Nubia Neo 5 GT получил набор типичных для игровых моделей функций: оперативную память LPDDR Max со скоростью до 6400 Мбит/с, 360-градусную игровую антенну, сенсорные триггеры Neo Triggers 5.0 с частотой опроса 550 Гц.

Neo 5 GT оборудован 6.8-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 1.5K c частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Экран устройства поддерживает мгновенную частоту опроса сенсора 3049 Гц.

Аккумулятор выполнен по двухэлементной схеме, его емкость составляет 6210 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 80 Вт, а также функция bypass-зарядки, позволяющая питать смартфон напрямую от сети во время игровых сессий, минуя батарею (что снижает нагрев и продлевает срок службы аккумулятора).

Neo 5 GT получил основную камеру с тремя сенсорами, разрешение основного сенсора 50 МП. Фронтальная камера — 16 МП. Из прочих особенностей отметим стереодинамики с поддержкой DTS:X Ultra, RGB-подсветку, защиту от пыли и брызг по стандарту IP64, а также фирменное ПО AI Game Space 5.0 и ряд других функций с использованием искусственного интеллекта.

Новинка появится на глобальном рынке, начиная со стран Юго-Восточной Азии. Стоимость nubia Neo 5 GT составит от 399 евро. Смартфон будет предлагаться в трех цветах. Упрощенная модель nubia Neo 5 начального уровня оценена в 299 евро. О характеристиках nubia Neo 5 Max производител подробностей пока не раскрыл, но известно, что аппарат получит большой 7.5-дюймовый дисплей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

