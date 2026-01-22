Анонсы: Nubia RedMagic 11 Air – самый тонкий в мире игровой телефон с вентилятором и батареей на 7000 мАч

Анонсы: Nubia RedMagic 11 Air – самый тонкий в мире игровой телефон с вентилятором и батареей на 7000 мАч

22.01.2026, MForum.ru

Nubia представила RedMagic 11 Air, получивший фирменный активный кулер, огромную батарею и топовый чип. Причем, все это упаковано в корпус толщиной менее 8 мм. Компания пытается показать, что для геймеров «воздушность» (Air) — это не минимализм, а максимальная эффективность в тонком профиле.

В основе Nubia RedMagic 11 Air флагманский Qualcomm Snapdragon 8 Elite, усиленный фирменным игровым сопроцессором Redcore R4 и системой оптимизации CUBE Sky Engine. Nubia утверждает, что эта связка обеспечивает более стабильный fps в играх, чем конкуренты на MediaTek Dimensity 9500, с поддержкой 144 Гц в большом количестве тайтлов.

Но главная «фишка» Nubia RedMagic 11 Air — активное охлаждение. Несмотря на толщину всего 7.85 мм, инженерам удалось интегрировать вентилятор с RGB-подсветкой и многослойную систему из алюминиевой рамки аэрокосмического класса, графеновой медной фольги и 4D паровой камеры. Для тактильного преимущества предусмотрены сенсорные плечевые кнопки с частотой опроса 520 Гц.

Лицевая панель Nubia RedMagic 11 Air представляет собой практически безупречный монолит. 6.85-дюймовая AMOLED-панель разрешением 1.5K с частотой 144 Гц получила ультратонкие рамки 1.25 мм и соотношение экрана к корпусу 95.1%. Этого удалось добиться благодаря использованию 16 МП фронтальной камеры, спрятанной под дисплеем. Для комфорта глаз реализована PWM-подсветка с частотой 2592 Гц и функция DC-диммирования.

Автономность обеспечивает батарея ёмкостью 7000 мАч — один из самых емких элементов питания среди игровых смартфонов. Его поддерживает сверхбыстрая проводная зарядка мощностью 120 Вт и функция bypass-зарядки (питание системы напрямую, минуя аккумулятор, во время игры).

В программной части – фирменная оболочка REDMAGIC OS 11.0, насыщенная игровыми функциями и ИИ-помощниками, включая «тактического тренера», который может давать подсказки прямо во время геймплея.

Nubia RedMagic 11 Air стартует с цены 3 699 юаней (~$530) за версию 12/256 ГБ. Топовая конфигурация 16/512 ГБ оценивается в 4 399 юаней (~$631). На старте продаж доступны цвета Quantum Black и Stardust White, а в марте добавится Aurora Silver.

С выпуском 11 Air RedMagic, Nubia не просто обновляет линейку — компания укрепляет свою уникальную нишу, создавая продукты, у которых попросту нет прямых аналогов. Это ответ на запрос мобильных геймеров, для которых стабильность кадров, контроль температуры и эргономика важнее универсальности камер или статусного дизайна.

В то время как ASUS ROG Phone делает ставку на модульные аксессуары, а Lenovo Legion — на инновационные схемы охлаждения, RedMagic остаётся верна формуле «максимум железа для игр в минимально возможном корпусе». И Nubia RedMagic 11 Air, будучи самым тонким в мире смартфоном со встроенным вентилятором, подтверждает этот курс. Это устройство для тех, кто готов пожертвовать частью повседневного удобства ради бескомпромиссной победы в виртуальных баталиях.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

