Слухи: Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Air готовится к дебюту

Слухи: Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Air готовится к дебюту

15.01.2026, MForum.ru

Компания Nubia представила предварительную информацию о новом игровом смартфоне Red Magic 11 Air, а также опубликовала изображения его дизайна. В тизерах были показаны три цветовых варианта корпуса и раскрыты ключевые характеристики модели.

Согласно официальным материалам, Red Magic 11 Air оснащён слегка изогнутой прозрачной задней панелью из стекла, которая открывает вид на внутренние компоненты устройства. Доступные цвета: «Звёздная пыль» (белый), «Квантовый чёрный» и «Северное сияние» (серебристый). В серебристом варианте используются оранжевые акценты на кнопке питания, камерных блоках и других элементах дизайна.

На тыльной стороне Red Magic 11 Air расположена тройная основная камера и логотип бренда со встроенной RGB-подсветкой, соответствующей игровой специфике устройства. Прозрачная панель придаёт новинке технологичный вид.

Среди подтверждённых характеристик модели: система охлаждения 4D Ice-Step увеличенной толщины, игровой интерфейс Red Magic Cube, отдельный чип Red Core R4 для обработки игровых процессов и встроенный эмулятор ПК. При этом толщина корпуса составляет всего 7,85 мм.

Официальная презентация Red Magic 11 Air на рынке Китая запланирована на 20 января 2026 года.

