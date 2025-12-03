Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии

03.12.2025, MForum.ru

На прошлой неделе в сети было замечено несколько рендеров Nubia Fold – первой модели бренда, складывающейся в виде книжки. Японская телекоммуникационная компания Y!mobile опубликовала на своем веб-сайте подробности Nubia Fold, в котором указаны основные характеристики и цена устройства.

Nubia Fold оснащен 8-дюймовым основным дисплеем разрешением 2480 x 2200 пикселей и 6,5-дюймовым экраном (разрешением 2748 x 1172 пикселей) на крышке. Обе панели поддерживают частоту обновления 120 Гц, а основная панель поддерживает режимы раздельного просмотра для некоторых приложений.

Размеры устройства в разложенном виде составляют 144 x 160 x 5,4 мм, в сложенном виде его толщина составляет 11,1 мм. Вес Nubia Fold – 249 граммов. Также обеспечивается защита от попадания пыли и воды по стандарту IP54.

В Nubia Fold используется флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite прошлого года, 12 ГБ оперативной памяти и 265 ГБ памяти для хранения данных. Программное обеспечение включает в себя Android 15. За автономность Nubia Fold отвечает аккумулятор емкостью 6560 мАч с поддержкой зарядки мощностью 55 Вт.

На задней панели установлена 50-мегапиксельная основная камера, которая работает в паре с 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 5-мегапиксельной макрокамерой. Также фоточасть Nubia Fold включает в себя две 20-мегапиксельные камеры для селфи, одна из которых расположена на основном дисплее, а вторая - на экране обложки.

Модель Nubia Fold представлена в черном цвете и продается по цене 178 560 иен, что в пересчете на 1145 долларов. Новинка появится в продаже в Японии 4 декабря, появление ее на других рынка ожидается в 2026 году.