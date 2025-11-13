Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче

MForum.ru
13.11.2025,
Ожидается, что следующим летом Samsung выпустит Galaxy Z Flip 8 вместе с Galaxy Z Fold8. В свежем отчете из Кореи появились некоторые интригующие подробности о Galaxy Z Flip8.
Galaxy Z Flip 7
Предполагается, что Flip8 будет как минимум на 10% тоньше и легче своего предшественника. Таким образом, в открытом виде он будет иметь толщину не более 6 мм, в закрытом - 12 мм, вес - около 170 г. Это станет ключом к тому, что Samsung увеличит продажи Flip8 и Fold8 на 10% по сравнению с Flip7 и Fold7. Компания, по-видимому, установила целевой показатель продаж в 6,7 миллиона устройств для будущих складных устройств.
План сделать Z Flip8 тоньше и легче стал следствием того факта, что продажи Flip7 были относительно низкими. И, конечно, все это имеет смысл, особенно учитывая, что китайские конкуренты Samsung в последнее время уделяют особое внимание тонкости и легкости своих складных устройств.
Samsung также, как утверждается, обеспокоена тем, что Apple вступит в борьбу за производство складных устройств в 2026 году. В то время как это может просто "расширить круг продаж" складных устройств, Apple также может привлечь некоторых клиентов Samsung, и один из способов, с помощью которого корейская компания пытается предотвратить это - сделать Flip8 более привлекательным.
Впрочем, и в этом году Fold7 стал значительно тоньше и легче своего предшественника, в то время как Flip7 остался гораздо более похожим на Flip6. Таким образом, если этот отчет точен, в следующем году к Flip будут относиться примерно так же, как к Fold в 2025 году.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
20.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Nova Flip S представлен официально / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Honor Magic V Flip 2 представлен официально / MForum.ru
10.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 7 FE первый складной смартфон серии FE / MForum.ru
10.07. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 представлен официально / MForum.ru
08.07. [Новости компаний] Микроэлектроника: И снова нужна медь - штыри вместо шариков / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Nubia V80 Design представлен официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V80 Vita показался на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 Pro с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S26 Ultra / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air представлен официально / MForum.ru
07.11. [Новинки] Это интересно: Realme GT 8 Pro – план по переосмыслению флагманского дизайна / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Moto G67 Power с Si/C аккумулятором емкостью 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Redmi Turbo 5 Pro / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Moto G (2026) и Moto G Play (2026) представлены официально / MForum.ru
05.11. [Новинки] ПО: Apple выпускает обновление iOS 26.1 / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Realme C85 Pro и Realme C85 5G представлены официально / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s представлен официально / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Legion Y700 может стать еще одни планшетом на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru
30.10. [Новинки] Слухи: Realme C85 Pro с АКБ 7000 мАч готовится к анонсу / MForum.ru
29.10. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Ultra могут представить в начале 2026 года / MForum.ru