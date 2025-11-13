Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче

13.11.2025, MForum.ru

Ожидается, что следующим летом Samsung выпустит Galaxy Z Flip 8 вместе с Galaxy Z Fold8. В свежем отчете из Кореи появились некоторые интригующие подробности о Galaxy Z Flip8.

Galaxy Z Flip 7

Предполагается, что Flip8 будет как минимум на 10% тоньше и легче своего предшественника. Таким образом, в открытом виде он будет иметь толщину не более 6 мм, в закрытом - 12 мм, вес - около 170 г. Это станет ключом к тому, что Samsung увеличит продажи Flip8 и Fold8 на 10% по сравнению с Flip7 и Fold7. Компания, по-видимому, установила целевой показатель продаж в 6,7 миллиона устройств для будущих складных устройств.

План сделать Z Flip8 тоньше и легче стал следствием того факта, что продажи Flip7 были относительно низкими. И, конечно, все это имеет смысл, особенно учитывая, что китайские конкуренты Samsung в последнее время уделяют особое внимание тонкости и легкости своих складных устройств.

Samsung также, как утверждается, обеспокоена тем, что Apple вступит в борьбу за производство складных устройств в 2026 году. В то время как это может просто "расширить круг продаж" складных устройств, Apple также может привлечь некоторых клиентов Samsung, и один из способов, с помощью которого корейская компания пытается предотвратить это - сделать Flip8 более привлекательным.

Впрочем, и в этом году Fold7 стал значительно тоньше и легче своего предшественника, в то время как Flip7 остался гораздо более похожим на Flip6. Таким образом, если этот отчет точен, в следующем году к Flip будут относиться примерно так же, как к Fold в 2025 году.