Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально

Поклонники Формулы-1 могут приобрести лимитированную версию Realme GT 8 Pro Aston Martin в Китае. Задняя панель смартфона украшена бирюзовой эмблемой Aston Martin Aramco F1 Team и другими элементами.

GT 8 Pro Aston Martin Edition будет доступен в двух вариантах оформления камеры, оба из которых выполнены из углеродного волокна. Телефон также украшен неоново-желтыми вставками, включая неоново-желтую кнопку включения.

Разумеется, телефон также получит уникальную коллекционную коробку, в которую войдут несколько предметов в стиле F1. Помимо декора камеры, покупатели также получат два чехла для телефона, специально разработанный инструмент для извлечения SIM-карт и зарядное устройство.

В телефоне будет реализован пользовательский интерфейс Aston Martin Aramco F1 team с измененным дизайном иконок, обоев и экрана блокировки.

Что касается технических характеристик, то между GT 8 Pro Aston Martin Limited edition и стандартным GT 8 Pro нет никакой разницы.

Новинка базируется на SoC Snapdragon 8 Elite 5-го поколения и оснащена 6,79-дюймовым AMOLED-дисплеем, аккумулятором емкостью 7000 мАч и тройной камерой заднего вида Ricoh GR с 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом.

Модель Realme GT 8 Pro Aston Martin Limited edition доступна в Китае в варианте 16 ГБ/ 1 ТБАЙТ. Она предлагается по цене 5 499 юаней (770 долларов) и уже поступила в продажу.