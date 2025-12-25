Слухи: Nubia подтверждает работу над новым ультратонким игровым смартфоном RedMagic 11 Air

MForum.ru
Nubia официально заявила о подготовке к выходу нового флагмана в своей линейке игровых устройств. Продукт-менеджер бренда RedMagic Цзян Чао в публикации на Weibo подтвердил, что вскоре будет представлен смартфон RedMagic 11 Air, наследник модели прошлого года. Это первое официальное признание работы над устройством, что указывает на его скорый анонс.
Смартфон Nubia RedMagic 10 Air
Хотя компания пока раскрыла не все детали, утечки от авторитетных инсайдеров, включая Digital Chat Station, на которые сослался Чао, рисуют картину типичного для RedMagic «заряженного» устройства с важным акцентом на дизайн. Согласно им, RedMagic 11 Air выйдет в Китае в январе 2026 года.
Ключевой особенностью серии Air является сочетание высокой производительности с относительно тонким корпусом. Аппаратной основой должен стать флагманский процессор Snapdragon 8 Elite. Для борьбы с перегревом в столь компактном форм-факторе, как ожидается, будет использована фирменная система активного охлаждения с вентилятором — визитная карточка игровой линейки RedMagic.
Одной из главных эстетических и функциональных фишек может стать полноэкранный дисплей без вырезов и отверстий. Как и в прошлых моделях, для этого может быть использована подэкранная фронтальная камера. Утечки указывают на 6.85-дюймовую AMOLED-панель.
Среди других ожидаемых характеристик — большая батарея, 50-мегапиксельная основная камера и рекордный для смартфонов объём оперативной памяти до 24 ГБ. Это позволит устройству конкурировать не только с другими игровыми аппаратами, но и с топовыми мультимедийными флагманами.
Таким образом, с RedMagic 11 Air nubia продолжает свою стратегию на стыке двух миров: предлагая геймерам все необходимые атрибуты (активное охлаждение, максимальная производительность, огромный объем ОЗУ), компания также работает над эстетикой, делая устройство более привлекательным для широкой аудитории, ценящей безрамочный дизайн.
