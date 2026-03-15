Проводной интернет: МТС в Тамбовской области - домашний интернет запущен еще для пяти тысяч жителей

15.03.2026, MForum.ru

МТС сообщает о расширении фиксированной сети в Тамбове. По данным компании, в результате установки нового оборудования в 2025 году доступ к домашнему интернету получили жители 17 многоквартирных домов.

Сеть развернута в новостройках по улицам Мичуринская, Жоголева, Павла Строганова, Савостьянова, Советская, Зои Космодемьянской, Моршанское шоссе, проезду Проектный. Охвачены дома от 9 до 16 этажей. Доступ к интернету получили около 5 тысяч жителей города.

«МТС продолжает развивать в Тамбове домашний гигабитный интернет. За последние три года строительства проводной сети в областном центре цифровые сервисы стали доступны более 20 тысячам жителей. В планах дальнейшее расширение гигабитного интернета, в том числе за счет модернизации существующей сети», – отметил директор МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

