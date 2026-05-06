Анонсы: Honor Play 80 Plus – 7500 мАч, Snapdragon 4 Gen 4 и AI-кнопка за $249

Третьим устройством в серии Honor Play 80 стал Play 80 Plus. Новинка присоединяется к Play 80 и Play 80 Pro, которые были анонсированы ранее в этом году в Китае, и предлагает большую батарею на 7500 мАч, а также чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4.

Play 80 Plus оснащен 6.61-дюймовым TFT LCD разрешением HD+ с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1010 нит. Фронтальная камера на 5 МП расположена в отверстии дисплея. Сзади — одна камера на 13 МП (f/1.8) с записью видео до 1080p.

Honor установила в Play 80 Plus батарею емкостью 7500 мАч, которой хватает до 20 часов воспроизведения видео. Honor утверждает, что аккумулятор сохранит до 80% емкости после 6 лет использования. Поддерживается зарядка 45 Вт и реверсивная зарядка.

Play 80 Plus работает на Snapdragon 4 Gen 4 — чипсете начального уровня с поддержкой 5G (построен, вероятно, на 6-8nm техпроцессе). Телефон имеет физическую AI-кнопку быстрого запуска для вызова AI-ассистента и быстрых действий. Программное обеспечение — MagicOS 10.0 на базе Android 16 с AI-функциями Honor. Защита IP64.

Honor Play 80 Plus будет предлагаться в голубом Aquamarine, черном Black и золотистом Gold. Цена версии 6/128 ГБ – 1699 юаней, вариант 8/256 ГБ обойдется в 2099 юаней.

Безусловно, Honor Play 80 Plus – не флагман, и он не пытается им быть. Это бюджетный долгожитель с фокусом на батарею (7500 мАч) и цену (от $249). Типичная емкость АКБ в этой категории 5000 мАч, у Honor — 7500 мАч (на 50% больше). Это преимущество.

TFT LCD — более старая технология, чем IPS. Обычно TFT имеет худшие углы обзора и цветопередачу, но яркость 1010 нит — это очень хорошо для TFT (обычно TFT 500-700 нит). Возможно, это какой-то улучшенный TFT. Но ожидать качественной картинки не стоит.

Snapdragon 4 Gen 4 — чип начального уровня. Для повседневных задач хватит, для игр — нет (Mali-G57, вероятно, слаб). Зато 5G есть.

AI-кнопка — фишка Honor (как у iPhone 16). Можно настроить на запуск любого действия.

Цена неплохая но не агрессивная. Для кого этот телефон? Для пожилых людей (крупный шрифт, долгая работа), для детей (первый телефон), для рабочих (звонки, мессенджеры), для тех, кому нужно 5G и максимум автономности за минимальные деньги.

Play 80 Plus — нишевый продукт. Не для всех. Но для своей аудитории — отличный выбор. Ждем появления на глобальном рынке (пока новинка доступна только в Китае).