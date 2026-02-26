Слухи: Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч

MForum.ru
26.02.2026,
Судя по свежим данным, компания Vivo, , готовится вступить в гонку сверхъёмких аккумуляторов. Согласно информации авторитетного инсайдера Digital Chat Station, производитель приступил к тестированию нового устройства, оснащённого кремний-углеродной батареей ёмкостью 10 000 мАч и выше.
Разрабатываемая батарея использует одноклеточную (single-cell) конфигурацию с напряжением 4.53 В. Номинальная ёмкость элемента составляет 10 000 мАч, в то время как типичная (рекламируемая) ёмкость, по слухам, может достигать 11 000–12 000 мАч . Применение кремний-углеродной технологии позволяет увеличить плотность энергии без существенного роста физических размеров аккумулятора, что критически важно для сохранения приемлемой толщины корпуса.
Источники подчёркивают: новинка вряд ли станет флагманским устройством Vivo . В текущих флагманах бренда (например, X-серии) ёмкость батареи пока не превышает 7000 мАч, что связано с инженерными ограничениями по толщине, тепловыделению и совместимости с быстрой зарядкой. Поэтому тестируемый аппарат, скорее всего, выйдет в среднем ценовом сегменте или под брендом iQOO.
Vivo присоединяется к числу производителей, сделавших ставку на абсолютную автономность. За последние месяцы рынок уже увидел несколько устройств с батареями за 10 000 мАч – Honor Win, Honor Win RT, Honor Power2, Realme P4 Power.
Ранее также появлялась информация о том, что iQOO оценивает возможность запуска устройства с батареей более 10 000 мАч уже в первом полугодии 2026 года. Это подтверждает общий тренд: "толстые" батареи становятся новой точкой дифференциации в среднем сегменте, где толщина и вес корпуса не так критичны, как во флагманах.
Тестирование подобных батарей — длительный процесс, включающий проверку безопасности, количества циклов зарядки и стабильности работы. Поэтому анонс в ближайшее время маловероятен. Однако сам факт разработки говорит о том, что Vivo намерена закрепиться в этом сегменте, предлагая пользователям устройство, способное работать несколько дней без подзарядки.
Главные вызовы для Vivo: сохранение разумной толщины корпуса, баланс ёмкости и скорости зарядки (100-ваттные решения уже есть у конкурентов) и финальное позиционирование — выйдет ли новинка под собственным брендом Vivo или усилит и без того мощную линейку iQOO. Официальных подтверждений от компании пока не поступало, но, учитывая активность конкурентов, появление аналогичного устройства от vivo лишь вопрос времени.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
26.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64 / MForum.ru
25.02. [Новинки] Анонс: iQOO 15R — первый «R» в линейке с компактным корпусом, Snapdragon 8 Gen 5 и батареей 7600 мАч / MForum.ru
25.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y05 получил экран 120 Гц, батарею 6500 мАч и IP65 при цене $109 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 Elite — флагманский чип Snapdragon 8s Gen 3, телефото-камера и 6500 мАч в премиальном среднеценовом сегменте / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 — плоский дисплей, алюминиевая рамка, батарея 6500 мАч и ультразвуковой сканер / MForum.ru
26.02. [Новинки] MWC 2026: TECNO покажет самый тонкий смартфон с отстегивающимися модулями / Mforum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64 / MForum.ru
26.02. [Новинки] Слухи: Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч / MForum.ru
25.02. [Новинки] Анонс: iQOO 15R — первый «R» в линейке с компактным корпусом, Snapdragon 8 Gen 5 и батареей 7600 мАч / MForum.ru
25.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y05 получил экран 120 Гц, батарею 6500 мАч и IP65 при цене $109 / MForum.ru
25.02. [Новинки] Слухи: iPhone 18 Pro получит тёмно-красный цвет, а складной iPhone Fold ограничится классикой / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 70 Fusion подтверждён на Flipkart — мировой дебют Sony LYT-710, 144 Гц и батарея 7000 мАч / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A37 и A57 — сертификация IMDA подтверждает скорый анонс / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: iPhone 17e с A19, MagSafe и Dynamic Island выходит 4 марта по цене 599 долларов / MForum.ru
23.02. [Новинки] Слухи: Realme C83 готовится к выходу в Индии — три версии памяти, цены от 13 499 рупий и два новых цвета / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 Elite — флагманский чип Snapdragon 8s Gen 3, телефото-камера и 6500 мАч в премиальном среднеценовом сегменте / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 — плоский дисплей, алюминиевая рамка, батарея 6500 мАч и ультразвуковой сканер / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонс: Infinix Xpad 30E — бюджетный планшет с 4G и встроенным ИИ-репетитором для образования / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 10a — Tensor G4, быстрая зарядка и семь лет обновлений по той же цене / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note Edge 5G выходит в Индии с изогнутым AMOLED-экраном яркостью 4500 нит и батареей 6500 мАч / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 и 50 Pro представлены официально – экран 144 Гц, 3-кратный зум, батарея 6150 мАч и защитой IP69K / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Lava Bold N2 4G — обновлённый дизайн, улучшенная защита и Android 15 Go за $82 / MForum.ru
18.02. [Новинки] Слухи: Infinix GT 50 Pro засветился на рендерах — карбон, 144 Гц и батарея до 6500 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Realme P4 Lite 4G выходит в Индии 20 февраля с батареей 6300 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite первым в мире получил Snapdragon 6s 4G Gen 2 и сохраненил батарею 6500 мАч / MForum.ru