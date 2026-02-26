Слухи: Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч

26.02.2026, MForum.ru

Судя по свежим данным, компания Vivo, , готовится вступить в гонку сверхъёмких аккумуляторов. Согласно информации авторитетного инсайдера Digital Chat Station, производитель приступил к тестированию нового устройства, оснащённого кремний-углеродной батареей ёмкостью 10 000 мАч и выше.

Разрабатываемая батарея использует одноклеточную (single-cell) конфигурацию с напряжением 4.53 В. Номинальная ёмкость элемента составляет 10 000 мАч, в то время как типичная (рекламируемая) ёмкость, по слухам, может достигать 11 000–12 000 мАч . Применение кремний-углеродной технологии позволяет увеличить плотность энергии без существенного роста физических размеров аккумулятора, что критически важно для сохранения приемлемой толщины корпуса.

Источники подчёркивают: новинка вряд ли станет флагманским устройством Vivo . В текущих флагманах бренда (например, X-серии) ёмкость батареи пока не превышает 7000 мАч, что связано с инженерными ограничениями по толщине, тепловыделению и совместимости с быстрой зарядкой. Поэтому тестируемый аппарат, скорее всего, выйдет в среднем ценовом сегменте или под брендом iQOO.

Vivo присоединяется к числу производителей, сделавших ставку на абсолютную автономность. За последние месяцы рынок уже увидел несколько устройств с батареями за 10 000 мАч – Honor Win, Honor Win RT, Honor Power2, Realme P4 Power.

Ранее также появлялась информация о том, что iQOO оценивает возможность запуска устройства с батареей более 10 000 мАч уже в первом полугодии 2026 года. Это подтверждает общий тренд: "толстые" батареи становятся новой точкой дифференциации в среднем сегменте, где толщина и вес корпуса не так критичны, как во флагманах.

Тестирование подобных батарей — длительный процесс, включающий проверку безопасности, количества циклов зарядки и стабильности работы. Поэтому анонс в ближайшее время маловероятен. Однако сам факт разработки говорит о том, что Vivo намерена закрепиться в этом сегменте, предлагая пользователям устройство, способное работать несколько дней без подзарядки.

Главные вызовы для Vivo: сохранение разумной толщины корпуса, баланс ёмкости и скорости зарядки (100-ваттные решения уже есть у конкурентов) и финальное позиционирование — выйдет ли новинка под собственным брендом Vivo или усилит и без того мощную линейку iQOO. Официальных подтверждений от компании пока не поступало, но, учитывая активность конкурентов, появление аналогичного устройства от vivo лишь вопрос времени.