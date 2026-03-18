Анонсы: Samsung Galaxy M17e 5G – ребрендинг A07 с батареей 6000 мАч за 140 долларов

18.03.2026, MForum.ru

Компания Samsung официально представила в Индии новый бюджетный смартфон Galaxy M17e 5G. Аппарат оказался хорошо знакомым: под новым именем скрывается перелицованная версия Galaxy A07 5G, вышедшая чуть больше месяца назад.

Galaxy M17e 5G оснастили 6.7-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Для бюджетного сегмента это достойный показатель: высокая частота делает интерфейс плавным, хотя разрешение могло бы быть и повыше. В верхней части экрана — каплевидный вырез под 8-мегапиксельную фронталку, рамки вокруг дисплея традиционно толстоваты. Толщина корпуса — 8.2 мм, защита от пыли и брызг по стандарту IP54 имеется.

Внутри установлен проверенный MediaTek Dimensity 6300 — частый гость в бюджетных 5G-смартфонах. Оперативной памяти до 6 ГБ, накопитель — 128 ГБ с возможностью расширения картой microSD. Для повседневных задач и нетребовательных игр этого достаточно.

Работает новинка под управлением Android 16 с оболочкой One UI 8.0. Samsung традиционно щедра на обещания: 6 лет обновлений ОС и патчей безопасности. Для бюджетного сегмента это выдающийся показатель.

Сзади установлена двойная камера: основной сенсор на 50 МП в компании со 2-мегапиксельным датчиком глубины. Набор скромный, но для своей ценовой категории типичный. Снимать шедевры на M17e вряд ли получится, но документы и памятные моменты зафиксировать можно.

Аккумулятор емкостью 6000 мАч — сильная сторона модели. В паре с не самым прожорливым процессором и HD-экраном это обещает отличную автономность. Поддерживается зарядка 25 Вт — не рекорд, но для ночного цикла вполне достаточно.

Цена Galaxy M17e 5G в версии 4/128 ГБ составляет 12 999 рупий (~$140), вариант 6/128 ГБ оценен 14 499 рупий (~$160). Цветовая гамма модели включает варианты Blitz Blue и Vibe Violet.

Samsung продолжает практику ребрендинга удачных моделей для разных линеек. Galaxy A07 5G, вышедший в феврале, теперь доступен как Galaxy M17e 5G с теми же характеристиками, но под другим именем и в других цветах. Зачем?

Ответ прост: разные аудитории и разные каналы продаж. A-серия традиционно сильна в офлайне и у операторов, M-серия ориентирована на онлайн-платформы вроде Amazon и Flipkart. Выпуская одно и то же устройство под двумя именами, Samsung закрывает максимальное количество полок и поисковых запросов.

По характеристикам M17e 5G — крепкий середняк без явных провалов. 120 Гц, 6000 мАч, 5G и 6 лет обновлений за 140 долларов — очень конкурентно. Главные соперники — Realme и Xiaomi с их бюджетными линейками. Но у Samsung есть козырь: репутация и долгосрочная поддержка, которую китайские бренды пока не могут предложить в этом ценовом сегменте

Единственный компромисс — HD-разрешение экрана. Но для своей аудитории (студенты, рабочие, люди старшего поколения) это не может оказаться критично. Главное — автономность, плавность и долгая поддержка. С этим у M17e 5G полный порядок.