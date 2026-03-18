Анонсы: Samsung Galaxy M17e 5G – ребрендинг A07 с батареей 6000 мАч за 140 долларов

18.03.2026,
Компания Samsung официально представила в Индии новый бюджетный смартфон Galaxy M17e 5G. Аппарат оказался хорошо знакомым: под новым именем скрывается перелицованная версия Galaxy A07 5G, вышедшая чуть больше месяца назад.
Galaxy M17e 5G оснастили 6.7-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Для бюджетного сегмента это достойный показатель: высокая частота делает интерфейс плавным, хотя разрешение могло бы быть и повыше. В верхней части экрана — каплевидный вырез под 8-мегапиксельную фронталку, рамки вокруг дисплея традиционно толстоваты. Толщина корпуса — 8.2 мм, защита от пыли и брызг по стандарту IP54 имеется.
Внутри установлен проверенный MediaTek Dimensity 6300 — частый гость в бюджетных 5G-смартфонах. Оперативной памяти до 6 ГБ, накопитель — 128 ГБ с возможностью расширения картой microSD. Для повседневных задач и нетребовательных игр этого достаточно.
Работает новинка под управлением Android 16 с оболочкой One UI 8.0. Samsung традиционно щедра на обещания: 6 лет обновлений ОС и патчей безопасности. Для бюджетного сегмента это выдающийся показатель.
Сзади установлена двойная камера: основной сенсор на 50 МП в компании со 2-мегапиксельным датчиком глубины. Набор скромный, но для своей ценовой категории типичный. Снимать шедевры на M17e вряд ли получится, но документы и памятные моменты зафиксировать можно.
Аккумулятор емкостью 6000 мАч — сильная сторона модели. В паре с не самым прожорливым процессором и HD-экраном это обещает отличную автономность. Поддерживается зарядка 25 Вт — не рекорд, но для ночного цикла вполне достаточно.
Цена Galaxy M17e 5G в версии 4/128 ГБ составляет 12 999 рупий (~$140), вариант 6/128 ГБ оценен 14 499 рупий (~$160). Цветовая гамма модели включает варианты Blitz Blue и Vibe Violet.
Samsung продолжает практику ребрендинга удачных моделей для разных линеек. Galaxy A07 5G, вышедший в феврале, теперь доступен как Galaxy M17e 5G с теми же характеристиками, но под другим именем и в других цветах. Зачем?
Ответ прост: разные аудитории и разные каналы продаж. A-серия традиционно сильна в офлайне и у операторов, M-серия ориентирована на онлайн-платформы вроде Amazon и Flipkart. Выпуская одно и то же устройство под двумя именами, Samsung закрывает максимальное количество полок и поисковых запросов.
По характеристикам M17e 5G — крепкий середняк без явных провалов. 120 Гц, 6000 мАч, 5G и 6 лет обновлений за 140 долларов — очень конкурентно. Главные соперники — Realme и Xiaomi с их бюджетными линейками. Но у Samsung есть козырь: репутация и долгосрочная поддержка, которую китайские бренды пока не могут предложить в этом ценовом сегменте
Единственный компромисс — HD-разрешение экрана. Но для своей аудитории (студенты, рабочие, люди старшего поколения) это не может оказаться критично. Главное — автономность, плавность и долгая поддержка. С этим у M17e 5G полный порядок.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы
18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке
17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69
12.03. Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300
12.03. В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей
09.03. Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы
05.03. Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ
05.03. Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть
04.03. Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса
03.03. Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K
03.03. Samsung готовит 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPA с размером 1/1.12 дюйма и технологией LOFIC
02.03. Apple представила iPhone 17e — A19, 256 ГБ базовой памяти и MagSafe за 600 долларов
27.02. Samsung Galaxy S26 Ultra — приватный дисплей, быстрая зарядка 60 Вт и светосильная камера
27.02. Samsung Galaxy S26 и S26+ — ставка на софт и минимальные аппаратные изменения
25.02. iQOO 15R — первый «R» в линейке с компактным корпусом, Snapdragon 8 Gen 5 и батареей 7600 мАч
24.02. Samsung Galaxy A37 и A57 — сертификация IMDA подтверждает скорый анонс
24.02. iPhone 17e с A19, MagSafe и Dynamic Island выходит 4 марта по цене 599 долларов
17.02. Apple тестирует раскладушку iPhone Flip вдобавок к книжному iPhone Fold
12.02. Samsung подтвердила анонс Galaxy S26 25 февраля, но полные спецификации и цены раскрыты до премьеры
10.02. Samsung Galaxy F70e — доступная новинка с экраном 120 Гц, но на старом «железе»
17.03. Билайн - количество БС 4G в Иркутской области увеличено на 76% в 2026 году
17.03. МТС в Чеченской Республике - сеть запущена в горном селе Сюжи
17.03. Salience Labs и Keysight построят среду тестирования оптических коммутаторов
17.03. МТС подключил кроссоверы Jetour к своей мобильной сети
17.03. МегаФон в Забайкальском крае - мобильный интернет запущен в селе Усугли
17.03. Американская Micron планирует вдвое нарастить производство на своей новой площадке на Тайване
17.03. В Индии усиливают кооперацию с европейскими лидерами в области ФИС
16.03. STMicroelectronics в четыре раза увеличит выпуск кремниевой фотоники для ИИ-датацентров
16.03. Бесшовный фотонный интерфейс чип-окружающая среда: прорывы 2025–2026 годов
16.03. Билайн в Курганской области - сеть 4G укреплена в жилых и промышленных районах
16.03. Сканирующий микроспектрометр LS RamBo 620 получил подтверждение российскости
16.03. Компания Yadro собрала участников ИТ-рынка на первую в 2026 году встречу TAB
16.03. МегаФон в Татарстане – назначен новый директор
16.03. МТС в Воронежской области – домашний интернет ускорен в пять раз
16.03. В Подмосковье тоже готовы отключать мобильную связь и мобильный доступ к интернету
18.03. Samsung Galaxy M17e 5G – ребрендинг A07 с батареей 6000 мАч за 140 долларов
18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы
18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке
17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69
17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов
17.03. Realme C100 5G с экраном 144 Гц и АКБ 7000 мАч засветился у европейского ритейлера
16.03. Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой
16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч
16.03. Nubia набирает тестировщиков OpenClaw AI на Z80 Ultra
13.03. Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой
13.03. Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне
12.03. Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300
12.03. В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей
12.03. OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий
11.03. Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч
11.03. Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч
11.03. Poco C85x - емкая батарея за 120 долларов
10.03. Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч
10.03. Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч
09.03. Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана