Анонсы: Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы

MForum.ru
18.03.2026,
Вместе со складным флагманом Find N6 компания Oppo представила новые умные часы Watch X3. Модель получила обновленный дизайн, более легкий корпус из аэрокосмического титана и, что важнее, датчик непрерывного измерения уровня глюкозы
Watch X3 выполнены из TC4 титанового сплава, который используется в авиакосмической промышленности и медицине благодаря исключительной коррозионной стойкости. Дисплей защищен сапфировым стеклом с рейтингом "8+" по шкале Мооса (чистый сапфир обычно оценивается в 9). Ремешок получил необычную конструкцию с "бамбуковыми сочленениями" — металлическими вставками между сегментами фторкаучука.
Часы стали заметно легче и тоньше предшественника: диаметр 47.4 мм, толщина 11.0 мм, вес 43 грамма. Для сравнения, Watch X2 весили почти 50 граммов. Уменьшение габаритов не сказалось на прочности: сохранены 5ATM, IP68 и добавлен IP69 (защита от струй воды под давлением).
1.5-дюймовый LTPO OLED с разрешением 466×466 пикселей знаком по прошлой модели. Главное улучшение — яркость: до 3000 нит против 2200 у X2. Прирост в 36% обеспечит отличную читаемость на ярком солнце.
Ключевое нововведение в функционале — встроенный глюкометр. Часы могут в реальном времени отслеживать уровень сахара в крови и сигнализировать об аномалиях. Это серьезный шаг в сторону медицинских устройств, особенно для людей с диабетом или предрасположенностью к нему.
Дополнительно Watch X3 умеют мониторить артериальное давление и оценивать риск гипертонии. Все функции X2 тоже на месте: ЭКГ, сосудистое здоровье, пульс, кислород в крови, качество сна с детекцией апноэ и датчик температуры запястья.
Аккумулятор емкостью 646 мАч остался таким же, как у предшественника. Oppo обещает до 3 дней при интенсивном использовании, 5 дней в обычном режиме и до 16 дней в режиме энергосбережения. Зарядка 7.5 Вт наполняет батарею за 75 минут, а 10 минут у розетки хватит на сутки работы.
Для спортсменов — более 100 режимов, измерение VO2 Max, лактатного порога, времени восстановления, эффективности аэробных тренировок и ИИ-тренер. Двухдиапазонный GPS (L1+L5) с поддержкой BeiDou, Galileo и GLONASS обеспечит точное позиционирование на пробежках.
Из беспроводных модулей: 4G с eSIM, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2. NFC заявлен для карт доступа и транспорта, но детали для глобальной версии уточняются.
Аппаратная платформа — Snapdragon W5. Oppo не уточняет, первое это поколение или W5 Gen 2, но для часов разница не критична.
В Китае уже открыт предзаказ. Цены:
Продажи в Китае стартуют 20 марта. Детали глобального релиза будут объявлены позже.
Oppo Watch X3 получил непрерывный мониторинг глюкозы, что выводит часы из разряда фитнес-трекеров в категорию устройств для контроля здоровья. Для миллионов людей с диабетом и преддиабетом это может стать решающим аргументом при выборе.
Титановый корпус, сапфировое стекло и защита IP69 подчеркивают премиальность позиционирования. При этом часы стали легче — важный фактор для комфортного ношения 24/7, особенно во сне, когда отслеживаются многие показатели.
Цена от 2600 юаней (около 360 долларов) ставит Watch X3 в прямую конкуренцию с Apple Watch и Samsung Galaxy Watch. Главный козырь Oppo — медицинская функциональность, которой у конкурентов пока нет. Вопрос лишь в том, как быстро компания получит необходимые сертификации для активации этих функций на глобальных рынках.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке
16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч
12.03. OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий
09.03. Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана
04.03. Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру
11.02. Oppo K14x — эволюция бюджетника с батареей 6500 мАч и зарядкой 45 Вт
11.02. Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана
10.02. Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой
06.02. Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка
06.02. Oppo готовит K14 Turbo и K14 Turbo Pro с активным охлаждением и чипом Dimensity 9500s
02.02. OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции
27.01. Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе
22.01. OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ
22.01. Oppo представляет Reno 15 FS для Европы
16.01. Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360
15.01. Oppo представила трио смартфонов A6t
14.01. Oppo представила смартфоны A6s 5G и A6s 4G
13.01. Apple лидирует на мировом рынке смартфонов с долей 20% в 2025 году
12.01. Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G
03.01. Oppo выводит глобальную версию Reno15 с Snapdragon 7 Gen 4 и зум-камерой
17.03. Билайн - количество БС 4G в Иркутской области увеличено на 76% в 2026 году
17.03. МТС в Чеченской Республике - сеть запущена в горном селе Сюжи
17.03. Salience Labs и Keysight построят среду тестирования оптических коммутаторов
17.03. МТС подключил кроссоверы Jetour к своей мобильной сети
17.03. МегаФон в Забайкальском крае - мобильный интернет запущен в селе Усугли
17.03. Американская Micron планирует вдвое нарастить производство на своей новой площадке на Тайване
17.03. В Индии усиливают кооперацию с европейскими лидерами в области ФИС
16.03. STMicroelectronics в четыре раза увеличит выпуск кремниевой фотоники для ИИ-датацентров
16.03. Бесшовный фотонный интерфейс чип-окружающая среда: прорывы 2025–2026 годов
16.03. Билайн в Курганской области - сеть 4G укреплена в жилых и промышленных районах
16.03. Сканирующий микроспектрометр LS RamBo 620 получил подтверждение российскости
16.03. Компания Yadro собрала участников ИТ-рынка на первую в 2026 году встречу TAB
16.03. МегаФон в Татарстане – назначен новый директор
16.03. МТС в Воронежской области – домашний интернет ускорен в пять раз
16.03. В Подмосковье тоже готовы отключать мобильную связь и мобильный доступ к интернету
18.03. Samsung Galaxy M17e 5G – ребрендинг A07 с батареей 6000 мАч за 140 долларов
18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы
18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке
17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69
17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов
17.03. Realme C100 5G с экраном 144 Гц и АКБ 7000 мАч засветился у европейского ритейлера
16.03. Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой
16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч
16.03. Nubia набирает тестировщиков OpenClaw AI на Z80 Ultra
13.03. Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой
13.03. Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне
12.03. Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300
12.03. В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей
12.03. OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий
11.03. Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч
11.03. Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч
11.03. Poco C85x - емкая батарея за 120 долларов
10.03. Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч
10.03. Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч
09.03. Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана