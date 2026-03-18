Анонсы: Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы

18.03.2026, MForum.ru

Вместе со складным флагманом Find N6 компания Oppo представила новые умные часы Watch X3. Модель получила обновленный дизайн, более легкий корпус из аэрокосмического титана и, что важнее, датчик непрерывного измерения уровня глюкозы

Watch X3 выполнены из TC4 титанового сплава, который используется в авиакосмической промышленности и медицине благодаря исключительной коррозионной стойкости. Дисплей защищен сапфировым стеклом с рейтингом "8+" по шкале Мооса (чистый сапфир обычно оценивается в 9). Ремешок получил необычную конструкцию с "бамбуковыми сочленениями" — металлическими вставками между сегментами фторкаучука.

Часы стали заметно легче и тоньше предшественника: диаметр 47.4 мм, толщина 11.0 мм, вес 43 грамма. Для сравнения, Watch X2 весили почти 50 граммов. Уменьшение габаритов не сказалось на прочности: сохранены 5ATM, IP68 и добавлен IP69 (защита от струй воды под давлением).

1.5-дюймовый LTPO OLED с разрешением 466×466 пикселей знаком по прошлой модели. Главное улучшение — яркость: до 3000 нит против 2200 у X2. Прирост в 36% обеспечит отличную читаемость на ярком солнце.

Ключевое нововведение в функционале — встроенный глюкометр. Часы могут в реальном времени отслеживать уровень сахара в крови и сигнализировать об аномалиях. Это серьезный шаг в сторону медицинских устройств, особенно для людей с диабетом или предрасположенностью к нему.

Дополнительно Watch X3 умеют мониторить артериальное давление и оценивать риск гипертонии. Все функции X2 тоже на месте: ЭКГ, сосудистое здоровье, пульс, кислород в крови, качество сна с детекцией апноэ и датчик температуры запястья.

Аккумулятор емкостью 646 мАч остался таким же, как у предшественника. Oppo обещает до 3 дней при интенсивном использовании, 5 дней в обычном режиме и до 16 дней в режиме энергосбережения. Зарядка 7.5 Вт наполняет батарею за 75 минут, а 10 минут у розетки хватит на сутки работы.

Для спортсменов — более 100 режимов, измерение VO2 Max, лактатного порога, времени восстановления, эффективности аэробных тренировок и ИИ-тренер. Двухдиапазонный GPS (L1+L5) с поддержкой BeiDou, Galileo и GLONASS обеспечит точное позиционирование на пробежках.

Из беспроводных модулей: 4G с eSIM, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2. NFC заявлен для карт доступа и транспорта, но детали для глобальной версии уточняются.

Аппаратная платформа — Snapdragon W5. Oppo не уточняет, первое это поколение или W5 Gen 2, но для часов разница не критична.

В Китае уже открыт предзаказ. Цены:

Gravity Black (обычный ремешок): 2600 юаней (~$360), по раннему предзаказу 2210 юаней (~$305)

Global Star Orange и Infinite Titanium (ремешки с "бамбуком"): 2800 юаней (~$390), по раннему предзаказу 2380 юаней (~$330)

Продажи в Китае стартуют 20 марта. Детали глобального релиза будут объявлены позже.

Oppo Watch X3 получил непрерывный мониторинг глюкозы, что выводит часы из разряда фитнес-трекеров в категорию устройств для контроля здоровья. Для миллионов людей с диабетом и преддиабетом это может стать решающим аргументом при выборе.

Титановый корпус, сапфировое стекло и защита IP69 подчеркивают премиальность позиционирования. При этом часы стали легче — важный фактор для комфортного ношения 24/7, особенно во сне, когда отслеживаются многие показатели.

Цена от 2600 юаней (около 360 долларов) ставит Watch X3 в прямую конкуренцию с Apple Watch и Samsung Galaxy Watch. Главный козырь Oppo — медицинская функциональность, которой у конкурентов пока нет. Вопрос лишь в том, как быстро компания получит необходимые сертификации для активации этих функций на глобальных рынках.