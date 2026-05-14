Микроэлектроника: Монокристалл - в шаге от банкротства?

14.05.2026, MForum.ru

Кроме того, ряд менеджеров предприятия оказались под следствием по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС. Менеджменту инкриминируют хищение из бюджета РФ денежных средств на сумму более 31 млн рублей.

Кроме того, АО Монокристалл, еще недавно крупный экспортер сапфировых кристаллов с лидирующей долей в мире, сообщило о намерении обратиться в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о банкротстве.

Входящий в ГК Монокристалл завод по выращиванию сапфира, расположенный в Белгородской области, поврежденный в ходе обстрелов, так и не смог восстановить производственные мощности до исходного уровня.

Хочется верить, что будет найдена возможность спасти это производство, чтобы не пришлось в будущем восстанавливать его с нуля.

--

теги: микроэлектроника Монокристалл банкротства судебные споры Ставрополь

--