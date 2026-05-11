Анонсы: Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro выходят на глобальный рынок

11.05.2026,
Компания Huawei представила Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro в Китае ещё месяц назад, а теперь объявила об их международном дебюте. Обе модели поступят в продажу уже сегодня в Huawei Store.
Watch Fit 5 оценён в £159.99, Watch Fit 5 Pro — в £249.99. При покупке до 21 июня даётся купон на скидку £30, а также бесплатный ремешок и весы Huawei Scale 3.
Вместе с часами продаётся пакет Watch Fit 5 Multipass, включающий до трёх месяцев бесплатного доступа к премиальным спортивным и фитнес-подпискам: Huawei Health+, Komoot, Urunn, а также скидки на аудиопродукцию (Huawei FreeClip 2, FreeArc).
В Великобритании представлены часы Watch GT Runner 2 — Racing Legend Edition за £349.99. И флагманские Watch Ultimate Design Spring Edition — роскошная модель с 99 натуральными бриллиантами и сапфировым стеклом с бриллиантовой огранкой. Цена: £3499.
Huawei продолжает расширять присутствие в сегменте носимых устройств, делая ставку как на массовые модели (Watch Fit 5), так и на нишевые (GT Runner 2) и даже ультра-премиальные (Watch Ultimate Design).
Watch Fit 5 и 5 Pro — эволюция популярной линейки. Главные нововведения по сравнению с Watch Fit 4:
У Huawei преимущество в спортивных функциях и интеграции с экосистемой (если у вас телефон Huawei). Минус — HMS вместо GMS (для некоторых пользователей неудобно, но для часов не критично).
Watch GT Runner 2 — для бегунов. Встроенный GPS, датчик пульса, аналитика бега, мощность, VO2max. За £349.99 — в том же диапазоне, что и Garmin Forerunner 255.
Watch Ultimate Design Spring Edition — это не массовый продукт, а "ювелирное украшение с функцией часов". 99 бриллиантов, цена £3500. Конкуренты — Apple Watch Hermès и TAG Heuer Connected.
Сейчас на рынке носимых устройств Huawei занимает крепкое третье место после Apple и Samsung. Выпуск новых моделей, доступных по цене (Watch Fit 5 за £160) и премиальных (Watch Ultimate за £3500), — попытка расширить аудиторию.
Акция с бесплатными весами и скидками до 21 июня — хороший маркетинговый ход для стимулирования продаж. Особенно перед летним сезоном отпусков.
Watch Fit 5 и 5 Pro — отличный выбор для владельцев телефонов Huawei и любителей спорта. Если у вас другой Android-смартфон, стоит проверить совместимость Huawei Health.
© Антон Печеровый,
