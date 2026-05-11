Анонсы: Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro выходят на глобальный рынок

MForum.ru

Анонсы: Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro выходят на глобальный рынок

11.05.2026, MForum.ru

Компания Huawei представила Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro в Китае ещё месяц назад, а теперь объявила об их международном дебюте. Обе модели поступят в продажу уже сегодня в Huawei Store.

Watch Fit 5 оценён в £159.99, Watch Fit 5 Pro — в £249.99. При покупке до 21 июня даётся купон на скидку £30, а также бесплатный ремешок и весы Huawei Scale 3.

Вместе с часами продаётся пакет Watch Fit 5 Multipass, включающий до трёх месяцев бесплатного доступа к премиальным спортивным и фитнес-подпискам: Huawei Health+, Komoot, Urunn, а также скидки на аудиопродукцию (Huawei FreeClip 2, FreeArc).

В Великобритании представлены часы Watch GT Runner 2 — Racing Legend Edition за £349.99. И флагманские Watch Ultimate Design Spring Edition — роскошная модель с 99 натуральными бриллиантами и сапфировым стеклом с бриллиантовой огранкой. Цена: £3499.

Huawei продолжает расширять присутствие в сегменте носимых устройств, делая ставку как на массовые модели (Watch Fit 5), так и на нишевые (GT Runner 2) и даже ультра-премиальные (Watch Ultimate Design).

Watch Fit 5 и 5 Pro — эволюция популярной линейки. Главные нововведения по сравнению с Watch Fit 4:

  • Увеличенный дисплей (1.82" у обычной, 1.92" у Pro)
  • Яркость до 2500/3000 нит
  • Более точные датчики (в Pro добавлен датчик температуры, ЭКГ, глубины)
  • Время работы до 7-10 дней

У Huawei преимущество в спортивных функциях и интеграции с экосистемой (если у вас телефон Huawei). Минус — HMS вместо GMS (для некоторых пользователей неудобно, но для часов не критично).

Watch GT Runner 2 — для бегунов. Встроенный GPS, датчик пульса, аналитика бега, мощность, VO2max. За £349.99 — в том же диапазоне, что и Garmin Forerunner 255.

Watch Ultimate Design Spring Edition — это не массовый продукт, а "ювелирное украшение с функцией часов". 99 бриллиантов, цена £3500. Конкуренты — Apple Watch Hermès и TAG Heuer Connected.

Сейчас на рынке носимых устройств Huawei занимает крепкое третье место после Apple и Samsung. Выпуск новых моделей, доступных по цене (Watch Fit 5 за £160) и премиальных (Watch Ultimate за £3500), — попытка расширить аудиторию.

Акция с бесплатными весами и скидками до 21 июня — хороший маркетинговый ход для стимулирования продаж. Особенно перед летним сезоном отпусков.

Watch Fit 5 и 5 Pro — отличный выбор для владельцев телефонов Huawei и любителей спорта. Если у вас другой Android-смартфон, стоит проверить совместимость Huawei Health.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

04.05. 7 мая представят Huawei Nova 15 Max – 8500 мАч, 50 МП RYYB и AMOLED

23.04. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы

21.04. Huawei Watch FIT 5 Pro – 1.92" LTPO AMOLED 3000 нит, ECG и датчик глубины

15.04. Amazon объявила о покупке Globalstar – чего можем ждать с учетом этой сделки

14.04. Rollme G9 – умные часы с офлайн-картами, двухдиапазонным GNSS и весом 32 грамма

18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы

04.03. TECNO представляет OneLeap, MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2

02.03. Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч

04.02. Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс?

27.01. HMD Watch X1 и P1 — смарт-часы для тех, кому не нужен смартфон на запястье

21.01. Honor Watch GS 5 – 23-дневная батарея и скрининг сердца за $100

26.12. Xiaomi Watch 5 – умные часы с «мышечным» управлением и двумя чипами

05.12. Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49

02.12. «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту

20.10. Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально

20.10. Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500

16.10. Honor Watch 5 Pro представлены официально

15.10. Vivo Watch GT 2 с ярким дисплеем и eSIM представлены официально

14.10. Планшет Vivo Pad 5e представлен официально

13.10. Suunto Vertical 2 – смарт-часы для активного отдыха

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

11.05. Илон Маск пересмотрел свое отношение к Anthropic, едва запахло большими деньгами для xAI

11.05. Sony и TSMC обсудили создание СП в области разработки и производства передовых датчиков изображений и физического ИИ

08.05. Китай одобрил выделение спектра в диапазоне 6 ГГц для испытаний 6G

08.05. Кремниевые осцилляторы вместо кубитов - корейский путь к сверхбыстрым вычислениям

08.05. Канадский центр фотонного производства "приватизируют"

08.05. Intel передала студентам Вьетнама оборудование для сборки и тестирования микросхем

08.05. Huawei расширяет «офлайн-звонки»

08.05. Билайн в Тюменской области - покрытие 4G и домашний интернет расширены в восьми жилых комплексах

08.05. МегаФон в Оренбургской области - мобильный интернет ускорен в Бугуруслане

07.05. SpaceX представила планы строительства Terafab в Техасе с оценкой стоимости в $55 млрд

07.05. OpenAI завершила формирование совместного предприятия DeployCo с группой фондов прямых инвестиций

07.05. МТС запустил переводы для физлиц на кошельки WeChat Pay без комиссии

07.05. Билайн в Удмуртской республике - покрытие 4G обеспечено indoor-оборудованием в 4 ТЦ Ижевска

07.05. Росэл сообщает о начале серийного производства новой модификации отечественных светочувствительных КМОП-матриц с разрешением 4К

07.05. "Минцифры сообщает об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 7-8 мая"

Все статьи >>

Новости

11.05. Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro выходят на глобальный рынок

11.05. Acer Iconia iM11 5G – Dimensity 7050, 5G и 7400 мАч за $249

08.05. OnePlus Nord CE6 Lite с 7000 мАч, 144 Гц LCD и Dimensity 7400 Apex представлен официально

08.05. OnePlus Nord CE6 с АКБ 8000 мАч, AMOLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 7s Gen 4 представлен официально

07.05. Honor Play 11 Plus – 7000 мАч, 120 Гц AMOLED и Dimensity 6500 Elite за $320

07.05. Honor Play 70C – Helio G81 Ultra, 5300 мАч и Android 15 за $90

06.05. Honor Play 80 Plus – 7500 мАч, Snapdragon 4 Gen 4 и AI-кнопка за $249

06.05. Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?

06.05. Samsung Galaxy A27 – круглый вырез камеры, Snapdragon 6 Gen 3 и 12 МП фронталка

05.05. Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы

05.05. iQOO 15T – 200 МП камера, 8000 мАч, 100 Вт и Dimensity 9500

05.05. Lenovo Legion Y70 (2026) – 2K-экран, 8000 мАч и SD 8 Gen 5

04.05. 7 мая представят Huawei Nova 15 Max – 8500 мАч, 50 МП RYYB и AMOLED

04.05. Moto G47 – 108 МП камера, FHD+ 120 Гц, Dimensity 6300 и защита MIL-STD-810H

04.05. iPhone Pro (2027) –изогнутый с 4-х сторон экран и подэкранная камера?

30.04. Tecno Spark 50 Pro 5G – Helio G100 Ultimate, 60 Вт и дизайн от Pova Curve 2

30.04. Официальные рендеры Moto G87 раскрывают 200 МП камеру, OLED-экран и дизайн как у G86

29.04. Poco C81 Pro – 6.9" 120 Гц, 6000 мАч и Unisoc T7250 за $99

29.04. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов

29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: