MForum.ru

Анонсы: Rollme G9 – умные часы с офлайн-картами, двухдиапазонным GNSS и весом 32 грамма

14.04.2026, MForum.ru

Компания Rollme представила новые умные часы G9, ориентированные на пользователей, которым важны точность навигации, фитнес-трекинг и малый вес. Устройство сочетает в себе серьезные навигационные возможности и легкую конструкцию, что делает его интересным вариантом для активного отдыха

Главная особенность Rollme G9 — поддержка офлайн-карт. Пользователи могут загружать карты прямо на часы и прокладывать маршруты без подключения к сети. Это особенно полезно для треккинга, велопрогулок или передвижения по городу в местах с нестабильной связью.

За точность позиционирования отвечает двухдиапазонная система GNSS, работающая с несколькими спутниковыми сетями. Она обеспечивает надежное определение местоположения даже в зонах со слабым сигналом — например, в густой городской застройке или горной местности. Дополняют навигационные возможности альтиметр, барометр и компас.

Несмотря на серьезные "взрослые" функции, часы весят всего 32 грамма — это делает их комфортными для ношения в течение всего дня, включая сон. Дисплей — 1.32-дюймовый HD AMOLED с хорошей читаемостью при разном освещении.

Rollme G9 оснащен обновленной системой датчиков для мониторинга здоровья. Отслеживаются пульс, уровень кислорода в крови, дыхание, сон и другие метрики. Система оптимизирована для точной работы во время движения.

Поддерживаются различные спортивные режимы и guided-тренировки.

Часы могут подключаться к TWS-наушникам через Bluetooth и имеют встроенную память для хранения музыки — удобно для тренировок без телефона.

Аккумулятор емкостью 500 мАч обеспечивает до 15 дней обычного использования и до 30 дней в режиме ожидания.

Rollme G9 доступен в черном, серебристом и оранжевом цветах. Продажи идут через официальный магазин бренда. Первые 100 покупателей получат в подарок пару TWS-наушников.

Rollme G9 выходит на рынок, где доминируют Garmin, Amazfit и Coros в сегменте навигационных часов, и Apple Watch с Samsung Galaxy Watch в сегменте умных часов. Главный козырь новинки — сочетание офлайн-навигации с малым весом (32 грамма). Конкуренты с аналогичными функциями (Garmin Instinct, Coros Vertix) весят значительно больше.

Двухдиапазонный GNSS — фишка, которая раньше встречалась только в дорогих спортивных часах. Ее появление в устройстве за (вероятно) умеренную цену — признак того, что технологии позиционирования становятся доступнее.

Офлайн-карты — еще одно преимущество. Не все часы за $200–300 умеют работать с картами без телефона. Rollme G9 эту возможность предоставляет.

Вопросы вызывает бренд. Rollme — не самый известный производитель, и доверие к нему ниже, чем к Garmin или Amazfit. Качество сборки, точность датчиков и долговечность предстоит проверить в реальном использовании.

Но если заявленные характеристики соответствуют действительности, а цена окажется конкурентной (ожидается в районе 150–250 долларов), Rollme G9 может стать отличным выбором для туристов, велосипедистов и всех, кто нуждается в точной навигации без привязки к телефону.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

Новости

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: