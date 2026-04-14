Анонсы: Rollme G9 – умные часы с офлайн-картами, двухдиапазонным GNSS и весом 32 грамма

14.04.2026, MForum.ru

Компания Rollme представила новые умные часы G9, ориентированные на пользователей, которым важны точность навигации, фитнес-трекинг и малый вес. Устройство сочетает в себе серьезные навигационные возможности и легкую конструкцию, что делает его интересным вариантом для активного отдыха

Главная особенность Rollme G9 — поддержка офлайн-карт. Пользователи могут загружать карты прямо на часы и прокладывать маршруты без подключения к сети. Это особенно полезно для треккинга, велопрогулок или передвижения по городу в местах с нестабильной связью.

За точность позиционирования отвечает двухдиапазонная система GNSS, работающая с несколькими спутниковыми сетями. Она обеспечивает надежное определение местоположения даже в зонах со слабым сигналом — например, в густой городской застройке или горной местности. Дополняют навигационные возможности альтиметр, барометр и компас.

Несмотря на серьезные "взрослые" функции, часы весят всего 32 грамма — это делает их комфортными для ношения в течение всего дня, включая сон. Дисплей — 1.32-дюймовый HD AMOLED с хорошей читаемостью при разном освещении.

Rollme G9 оснащен обновленной системой датчиков для мониторинга здоровья. Отслеживаются пульс, уровень кислорода в крови, дыхание, сон и другие метрики. Система оптимизирована для точной работы во время движения.

Поддерживаются различные спортивные режимы и guided-тренировки.

Часы могут подключаться к TWS-наушникам через Bluetooth и имеют встроенную память для хранения музыки — удобно для тренировок без телефона.

Аккумулятор емкостью 500 мАч обеспечивает до 15 дней обычного использования и до 30 дней в режиме ожидания.

Rollme G9 доступен в черном, серебристом и оранжевом цветах. Продажи идут через официальный магазин бренда. Первые 100 покупателей получат в подарок пару TWS-наушников.

Rollme G9 выходит на рынок, где доминируют Garmin, Amazfit и Coros в сегменте навигационных часов, и Apple Watch с Samsung Galaxy Watch в сегменте умных часов. Главный козырь новинки — сочетание офлайн-навигации с малым весом (32 грамма). Конкуренты с аналогичными функциями (Garmin Instinct, Coros Vertix) весят значительно больше.

Двухдиапазонный GNSS — фишка, которая раньше встречалась только в дорогих спортивных часах. Ее появление в устройстве за (вероятно) умеренную цену — признак того, что технологии позиционирования становятся доступнее.

Офлайн-карты — еще одно преимущество. Не все часы за $200–300 умеют работать с картами без телефона. Rollme G9 эту возможность предоставляет.

Вопросы вызывает бренд. Rollme — не самый известный производитель, и доверие к нему ниже, чем к Garmin или Amazfit. Качество сборки, точность датчиков и долговечность предстоит проверить в реальном использовании.

Но если заявленные характеристики соответствуют действительности, а цена окажется конкурентной (ожидается в районе 150–250 долларов), Rollme G9 может стать отличным выбором для туристов, велосипедистов и всех, кто нуждается в точной навигации без привязки к телефону.