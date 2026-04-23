Анонсы: Motorola Edge 70 Pro – 6500 мАч, 90 Вт, три 50 МП камеры и защита IP69

23.04.2026, MForum.ru

Motorola представила в Индии смартфон Edge 70 Pro — дополнение к линейке Edge 70. Он присоединяется к Edge 70 Fusion (март) и Edge 70 (конец прошлого года), предлагая серьезный апгрейд характеристик.

Edge 70 Pro оснастили 6.8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full-HD+, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 5200 нит. Защита — Corning Gorilla Glass 7i. Толщина корпуса — всего 7.29 мм, вес — около 190 г. Рамка — пластиковая.

Сердцем устройства стал MediaTek Dimensity 8500 Extreme — флагманский чип верхнего среднего сегмента. Оперативная память LPDDR5X — до 12 ГБ, накопитель UFS 4.1 — до 256 ГБ.

Набор камер — одна из главных фишек Edge 70 Pro. Основная: 50 МП Sony Lytia 710 с OIS. Второй модуль – ультраширик разрешением 50 МП. Фронтальная камера также разрешением 50 МП с автофокусом. Кроме того отметим мультиспектральный сенсор и LED-вспышка.

Аккумулятор — кремний-углеродный, емкостью 6500 мАч. Поддерживается быстрая зарядка 90 Вт и реверсивная 5 Вт. Также отметим подэкранный сканер отпечатков, стереодинамики с Dolby Atmos, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, поддержка двух 5G SIM.

Edge 70 Pro получил защиту IP68 и IP69 (пыль, вода, погружение, горячие струи) — редкость для смартфонов за 40 000 рупий (8/256 ГБ – 38 999 рупий, 12/256 ГБ - 41 999). Также есть сертификация MIL-STD 810H (военная прочность). Работает устройство на Android 16. Motorola обещает три года обновлений ОС и патчи безопасности.

Цвета: Pantone Lily White, Pantone Titan, Pantone Tea. Продажи стартуют 29 апреля на Flipkart, в официальном магазине Motorola India и в розничных сетях.

Motorola Edge 70 Pro — один из самых сбалансированных смартфонов в своем сегменте. У него нет слабых мест: яркий 144 Гц AMOLED, производительный Dimensity 8500 Extreme, три 50-мегапиксельные камеры (включая фронталку с автофокусом), огромная батарея с быстрой зарядкой и рекордная защита IP69 + MIL-STD-810H. В целом это идеальный выбор для тех, кто часто находится в сложных условиях (стройка, походы) или просто хочет забыть о чехле и не бояться уронить телефон.

Цена от 38 999 рупий (415 долларов) — конкурентна. Если Motorola предложит банковские скидки (как часто бывает), эффективная цена может опуститься до 35 000 рупий, и тогда Edge 70 Pro станет бестселлером. Единственный компромисс — пластиковая рамка вместо металлической. Но для защиты IP69 и веса 190 г это оправданно.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

