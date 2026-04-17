Слухи: Oppo Reno16 Pro получит камеру 200 МП, перископ, Dimensity 9500s и батарея 7000+ мАч

MForum.ru
17.04.2026,
Oppo представила Reno15 и Reno15 Pro в Китае еще в ноябре прошлого года, а теперь в сети появились первые подробности о следующем поколении — Reno16 Pro. Судя по утечке от известного инсайдера Digital Chat Station, новинка получит серьезные улучшения по всем фронтам.
Oppo Reno15 Pro (для китайского рынка)
Одна из моделей Reno16 Pro (вероятно, сама Pro) будет оснащена 6.78-дюймовым LTPO-дисплеем с разрешением 1.5K и тонкими равномерными рамками. Металлическая рамка корпуса — тоже в новинку для серии (предыдущие поколения использовали пластик или алюминий среднего класса). Цвета: черный, зеленый, фиолетовый, белый.
Сердцем устройства станет чипсет Dimensity 9500s — флагманское решение MediaTek для 2026 года. Оперативной памяти до 16 ГБ, накопитель — до 1 ТБ (хотя инсайдер отмечает, что 1-терабайтная версия может быть отменена). Ожидаемые конфигурации: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ.
Главное изменение по сравнению с Reno15 Pro — камеры. Reno16 Pro получит 200-мегапиксельный основной сенсор и перископический телеобъектив. Предшественник довольствовался 50 МП основой и обычным телевиком без перископа. Это серьезный шаг вперед, приближающий Reno к флагманской линейке Find.
Емкость аккумулятора составит 7000 мАч или больше — еще одно существенное улучшение (у Reno15 Pro было 5900 мАч).
Цена Reno16 Pro ожидается в диапазоне от 4000 до 5000 юаней (примерно 550–690 долларов).
Стандартный Reno16, по слухам, получит 6.3-дюймовый дисплей и чипсет серии Dimensity 8000 — то есть останется в верхнем среднем сегменте, в то время как Pro уходит во флагманский.
Oppo Reno16 Pro, судя по утечке, стирает грань между серией Reno и флагманской Find. 200 МП камера с перископом, 7000+ мАч батарея, металлическая рамка — такие характеристики еще недавно были уделом только ультра-флагманов.
Переход на Dimensity 9500s — логичен. MediaTek продолжает наращивать долю в верхнем сегменте, и Oppo остается одним из ключевых партнеров.
Цена 4000–5000 юаней ставит Reno16 Pro в прямую конкуренцию с OnePlus 16 (анонс ожидается скоро) и аналогичныи моделями Xiaomi. У Oppo есть преимущество в камерах (200 МП + перископ), но вопрос — в оптимизации и софте.
Для поклонников компактных смартфонов новость о 6.3-дюймовом Reno16 интересна. В эпоху 6.7-дюймовых лопат это будет редкость.
Официальный анонс, вероятно, состоится ближе к концу года. Пока же Reno16 Pro выглядит как один из самых интересных смартфонов 2026 года в своем классе.
© Антон Печеровый,
