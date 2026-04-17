Слухи: Oppo Reno16 Pro получит камеру 200 МП, перископ, Dimensity 9500s и батарея 7000+ мАч

17.04.2026, MForum.ru

Oppo представила Reno15 и Reno15 Pro в Китае еще в ноябре прошлого года, а теперь в сети появились первые подробности о следующем поколении — Reno16 Pro. Судя по утечке от известного инсайдера Digital Chat Station, новинка получит серьезные улучшения по всем фронтам.

Одна из моделей Reno16 Pro (вероятно, сама Pro) будет оснащена 6.78-дюймовым LTPO-дисплеем с разрешением 1.5K и тонкими равномерными рамками. Металлическая рамка корпуса — тоже в новинку для серии (предыдущие поколения использовали пластик или алюминий среднего класса). Цвета: черный, зеленый, фиолетовый, белый.

Сердцем устройства станет чипсет Dimensity 9500s — флагманское решение MediaTek для 2026 года. Оперативной памяти до 16 ГБ, накопитель — до 1 ТБ (хотя инсайдер отмечает, что 1-терабайтная версия может быть отменена). Ожидаемые конфигурации: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ.

Главное изменение по сравнению с Reno15 Pro — камеры. Reno16 Pro получит 200-мегапиксельный основной сенсор и перископический телеобъектив. Предшественник довольствовался 50 МП основой и обычным телевиком без перископа. Это серьезный шаг вперед, приближающий Reno к флагманской линейке Find.

Емкость аккумулятора составит 7000 мАч или больше — еще одно существенное улучшение (у Reno15 Pro было 5900 мАч).

Цена Reno16 Pro ожидается в диапазоне от 4000 до 5000 юаней (примерно 550–690 долларов).

Стандартный Reno16, по слухам, получит 6.3-дюймовый дисплей и чипсет серии Dimensity 8000 — то есть останется в верхнем среднем сегменте, в то время как Pro уходит во флагманский.

Oppo Reno16 Pro, судя по утечке, стирает грань между серией Reno и флагманской Find. 200 МП камера с перископом, 7000+ мАч батарея, металлическая рамка — такие характеристики еще недавно были уделом только ультра-флагманов.

Переход на Dimensity 9500s — логичен. MediaTek продолжает наращивать долю в верхнем сегменте, и Oppo остается одним из ключевых партнеров.

Цена 4000–5000 юаней ставит Reno16 Pro в прямую конкуренцию с OnePlus 16 (анонс ожидается скоро) и аналогичныи моделями Xiaomi. У Oppo есть преимущество в камерах (200 МП + перископ), но вопрос — в оптимизации и софте.

Для поклонников компактных смартфонов новость о 6.3-дюймовом Reno16 интересна. В эпоху 6.7-дюймовых лопат это будет редкость.

Официальный анонс, вероятно, состоится ближе к концу года. Пока же Reno16 Pro выглядит как один из самых интересных смартфонов 2026 года в своем классе.