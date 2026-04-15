Анонсы: Tecno Spark 50 4G – Helio G81, 7000 мАч и связь без сети за 1.5 км

MForum.ru

Анонсы: Tecno Spark 50 4G – Helio G81, 7000 мАч и связь без сети за 1.5 км

15.04.2026, MForum.ru

Следом за 5G-версией, запущенной в конце марта, Tecno представила 4G-модификацию Spark 50. Новинка сохранила главные черты предшественника — большой экран с высокой частотой, огромную батарею и фирменную функцию связи без сотовой сети. Но получила более доступный процессор.

Анонсы: Tecno Spark 50 4G – Helio G81, 7000 мАч и связь без сети за 1.5 км

Spark 50 4G оснастили 6.78-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 720×1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Для бюджетного сегмента это отличный показатель, обеспечивающий плавность интерфейса. Цвета: Halo Blue, Titanium Grey, Ink Black, Aurora Purple, Bloom Pink. Габариты: 167.8×79.22×8.18 мм.

Сердцем устройства стал MediaTek Helio G81 — чип, ориентированный на базовые задачи и нетребовательные игры. Это шаг назад по сравнению с 5G-версией (там Dimensity 6300), но для 4G-модели ожидаемо. Конфигурации памяти: 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ.

Анонсы: Tecno Spark 50 4G – Helio G81, 7000 мАч и связь без сети за 1.5 км

Основная камера — 50 МП, фронтальная — 8 МП. Набор типичный для бюджетного сегмента.

Аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт — главная фишка устройства. В сочетании с энергоэффективным процессором это обещает отличную автономность.

Анонсы: Tecno Spark 50 4G – Helio G81, 7000 мАч и связь без сети за 1.5 км

Одна из самых интересных особенностей — поддержка FreeLink 2.0. Эта технология позволяет смартфонам Tecno без сотового сигнала соединяться друг с другом напрямую на расстоянии до 1.5 км. Полезно для походов, зон с плохим покрытием или массовых мероприятий, где сеть перегружена.

Защита от пыли и брызг — IP64. Заявлена устойчивость к падениям с высоты 1.8 метра. Есть ИК-порт для управления техникой.

Анонсы: Tecno Spark 50 4G – Helio G81, 7000 мАч и связь без сети за 1.5 км

Tecno Spark 50 4G — это ответ производителя на запрос рынков, где 5G все еще не везде доступен, а цена решает. Переход с Dimensity 6300 на Helio G81 позволил снизить стоимость (конкретные цифры пока не объявлены), сохранив при этом ключевые преимущества: 120 Гц экран, 7000 мАч батарею и FreeLink 2.0.

FreeLink 2.0 — это уникальная фишка. Ни у кого из конкурентов в бюджетном сегменте нет возможности общаться без сотовой сети на расстоянии до 1.5 км. Для жителей сельской местности, туристов и просто людей, которые часто оказываются в местах с плохим покрытием, это может стать решающим аргументом.

Анонсы: Tecno Spark 50 4G – Helio G81, 7000 мАч и связь без сети за 1.5 км

7000 мАч — еще один козырь. В паре с Helio G81 (чип не прожорливый) и HD-экраном смартфон сможет работать несколько дней без подзарядки.

Основной вопрос — цена. Если Tecno установит стоимость ниже 10 000 рупий (около 120 долларов), Spark 50 4G может стать бестселлером в развивающихся странах. Если цена приблизится к 5G-версии, покупатели предпочтут более технологичный вариант.

Пока же Tecno предлагает рынку предсказуемый, но сбалансированный бюджетник с двумя уникальными преимуществами: огромной батареей и связью без сети. Для многих это будет достаточно.

Анонсы: Tecno Spark 50 4G – Helio G81, 7000 мАч и связь без сети за 1.5 км

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

25.03. Первый тизер Tecno Spark 50 5G раскрывает дизайн новинки

03.02. One New Zealand расширила услуги D2D на базе Starlink, добавив к текстингу ряд приложений и голосовые вызовы через WhatsApp

20.01. One New Zealand начал поэтапное отключение сети 3G в январе 2026 года

19.01. Tecno представила Spark Go 3 за $99 с экраном 120 Гц и ИИ-помощником

06.01. AMD на CES 2026 - ИИ повсюду и вызов Nvidia

15.12. Новозеландская сеть 2degrees начинает выключение сети 3G

15.08. Представлен Tecno Spark Go 5G c камерой на 50 МП и АКБ 6000 мАч

10.07. Смартфоны Tecno серии Spark 40 представлены официально

03.07. Tecno представила 3 смартфона серии Spark 40

07.02. МегаФон перевел аналитику на отечественное ПО

09.10. Tecno Spark 30C 5G с MediaTek Dimensity 6300 появился в Индии

24.09. Tecno Spark 30 Pro со 108 Мп камерой и AI представлен официально

23.09. Tecno Spark 30 с 64 Мп камерой представлен официально

11.09. Tecno Spark 30C представлен официально

22.08. Tecno Spark Go 1 получил экран 120 Гц и чипсет Unsioc

11.07. Tecno Spark 20 Pro 5G появился в Индии

17.06. Представлен Tecno Spark 20 Pro с панелью из кожи и 108 Мп камерой

04.03. Tecno Spark 20C за 8 999 рупий представлен официально

21.12. Подтвержден запуск Tecno Spark 20 Pro+ в январе этого года

01.12. Tecno Spark 20 представлен официально

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

15.04. Amazon объявила о покупке Globalstar – чего можем ждать с учетом этой сделки

15.04. МегаФон в Красноярском крае - покрытие LTE расширено новыми базовыми станциями в Дивногорске и Усть-Мане

15.04. МТС в Томской области - зона покрытия LTE расширена новыми базовыми станциями в пригороде Томска

14.04. Разработчик офисного ПО «Мойофис» нарастил чистый убыток с 1.2 млрд до 4 млрд

14.04. Выход годных по техпроцессу 2нм у Samsung остается на уровне не выше 55%

14.04. Intel выпустила тонкий чиплет с транзисторами из нитрида галлия (GaN)

14.04. Микрон и Ангстрем объединят усилия в подготовке инженерных кадров

14.04. МегаФон в Смоленской области - покрытие LTE расширено дополнительным оборудованием на трассе М-1

14.04. Китайская YMTC строит еще три завода, чтобы удвоить производство чипов памяти

14.04. Компания Yadro представила 5-ю версию Суприм – системы централизованного управления, инвентаризации и мониторинга ИТ-инфраструктуры

14.04. Telegram в России получит еще одну отсрочку?

14.04. МегаФон в Удмуртии - покрытие сотовой связи расширено новым оборудованием в Ижевске

14.04. МТС в Волгоградской области - интернет ускорен новой базовой станцией на острове Зеленый

14.04. Т-Мобайл подключается к Билайн

14.04. РТУ МИРЭА совместно с АНО КПП создадут «национальный полигон» для тестирования продукции отечественной химической продукции и материалов, используемых в производстве печатных плат

Все статьи >>

Новости

15.04. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше

15.04. Tecno Spark 50 4G – Helio G81, 7000 мАч и связь без сети за 1.5 км

15.04. T1 Phone от Trump Mobile – $499 за AMOLED 120 Гц и Snapdragon 7

14.04. Redmi A7 Pro 5G – HyperOS 3, Unisoc T8300 и 6300 мАч за 11 499 рупий

14.04. Oppo Pad Mini с 8.8-дюймовым OLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 8 Gen 5 представят 21 апреля

14.04. Rollme G9 – умные часы с офлайн-картами, двухдиапазонным GNSS и весом 32 грамма

13.04. Realme Narzo 100 Lite 5G – 7000 мАч "Titan Battery", 144 Гц и Dimensity 6300 за 13 000 рупий

13.04. CMF Phone 3 Pro получит Snapdragon 7s Gen 4 и металлическую рамку

13.04. Анонс Huawei Pura 90 Pro ожидается 20 апреля

10.04. Realme C100 4G – в000 мАч, IP69K и Helio G92 Max за 292 доллара

10.04. AI+ Nova 2 и Nova 2 Ultra – два подхода к бюджетному сегменту в Индии

10.04. Oppo A6s Pro – OLED, 7000 мАч, 80 Вт и Dimensity 6300

09.04. Moto Pad 2026 – 2.5K-экран, 5G и четыре динамика за 250 долларов

09.04. Motorola Moto G Stylus (2026) – стилус с наклоном, защита IP69 и AMOLED за 500 долларов

08.04. Oppo A6k с АКБ 7000 мАч, экраном 120 Гц и Dimensity 6300 оценен 290 долларов

08.04.  Tecno наконец раскрыла график обновления до Android 16 — с опозданием на поколение

08.04. Представлен Realme C100 5G с АКБ 7000 мАч, 144 Гц экраном и Dimensity 6300 за 215 долларов

07.04. Oppo F33 Pro 5G – IP69K, 50 МП фронталка и батарея 7000 мАч за 35 000 рупий

07.04. Redmi A7 Pro 5G с батареей 6300 мАч и Circle to Search выходит в Индии

06.04. Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: