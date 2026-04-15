Анонсы: Tecno Spark 50 4G – Helio G81, 7000 мАч и связь без сети за 1.5 км

15.04.2026, MForum.ru

Следом за 5G-версией, запущенной в конце марта, Tecno представила 4G-модификацию Spark 50. Новинка сохранила главные черты предшественника — большой экран с высокой частотой, огромную батарею и фирменную функцию связи без сотовой сети. Но получила более доступный процессор.

Spark 50 4G оснастили 6.78-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 720×1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Для бюджетного сегмента это отличный показатель, обеспечивающий плавность интерфейса. Цвета: Halo Blue, Titanium Grey, Ink Black, Aurora Purple, Bloom Pink. Габариты: 167.8×79.22×8.18 мм.

Сердцем устройства стал MediaTek Helio G81 — чип, ориентированный на базовые задачи и нетребовательные игры. Это шаг назад по сравнению с 5G-версией (там Dimensity 6300), но для 4G-модели ожидаемо. Конфигурации памяти: 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ.

Основная камера — 50 МП, фронтальная — 8 МП. Набор типичный для бюджетного сегмента.

Аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт — главная фишка устройства. В сочетании с энергоэффективным процессором это обещает отличную автономность.

Одна из самых интересных особенностей — поддержка FreeLink 2.0. Эта технология позволяет смартфонам Tecno без сотового сигнала соединяться друг с другом напрямую на расстоянии до 1.5 км. Полезно для походов, зон с плохим покрытием или массовых мероприятий, где сеть перегружена.

Защита от пыли и брызг — IP64. Заявлена устойчивость к падениям с высоты 1.8 метра. Есть ИК-порт для управления техникой.

Tecno Spark 50 4G — это ответ производителя на запрос рынков, где 5G все еще не везде доступен, а цена решает. Переход с Dimensity 6300 на Helio G81 позволил снизить стоимость (конкретные цифры пока не объявлены), сохранив при этом ключевые преимущества: 120 Гц экран, 7000 мАч батарею и FreeLink 2.0.

FreeLink 2.0 — это уникальная фишка. Ни у кого из конкурентов в бюджетном сегменте нет возможности общаться без сотовой сети на расстоянии до 1.5 км. Для жителей сельской местности, туристов и просто людей, которые часто оказываются в местах с плохим покрытием, это может стать решающим аргументом.

7000 мАч — еще один козырь. В паре с Helio G81 (чип не прожорливый) и HD-экраном смартфон сможет работать несколько дней без подзарядки.

Основной вопрос — цена. Если Tecno установит стоимость ниже 10 000 рупий (около 120 долларов), Spark 50 4G может стать бестселлером в развивающихся странах. Если цена приблизится к 5G-версии, покупатели предпочтут более технологичный вариант.

Пока же Tecno предлагает рынку предсказуемый, но сбалансированный бюджетник с двумя уникальными преимуществами: огромной батареей и связью без сети. Для многих это будет достаточно.