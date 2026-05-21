Анонсы: iQOO 15T – Dimensity 9500 Monster, 8000 мАч, 200 МП и 144 Гц от $558

21.05.2026, MForum.ru

iQOO представила первый T-смартфон в своей линейке. В отличие от обычного iQOO 15 и Ultra, новинка получила не Snapdragon, а специальную версию чипа MediaTek — Dimensity 9500 Monster Edition.

Это кастомная версия стандартного Dimensity 9500 с улучшенной стабильностью частоты кадров благодаря фирменному игровому чипу Q3. Конфигурации: до 16 ГБ LPDDR5X RAM и 1 ТБ UFS 4.1.

Экран — 6.82-дюймовый 8T LTPO AMOLED с 2K-разрешением и 144 Гц, пиковой локальной яркостью 4500 нит, встроенной 16-мегапиксельной камерой и ультразвуковым сканером отпечатков.

Впервые в iQOO основная камера на 200 МП (сенсор 1/1.56", f/1.88, OIS). Второй модуль — 50 МП ультраширик.

Аккумулятор — 8000 мАч (кремний-углеродный) с проводной зарядкой 100 Вт (беспроводной нет). Защита: IP68 и IP69.

Работает на OriginOS 6 (Android 16). Цвета: черный, белый и градиентный. Цена версии 12/256 ГБ составляет 3799 юаней (~$558), 16 ГБ/1 ТБ обойдется в 5699 юаня (~$836).

iQOO 15T — это попытка занять нишу между игровыми флагманами (RedMagic, ROG) и универсальными флагманами (Samsung, OnePlus). 8000 мАч — рекордная батарея для iQOO. 200 МП камера — неожиданно для игрового телефона. Dimensity 9500 Monster Edition с чипом Q3 для стабильного FPS. 100 Вт зарядка — быстро, но нет беспроводной. 144 Гц LTPO и 4500 нит — отлично.

Конкуренты: OnePlus Ace 7 (240 Гц, 9000 мАч, 100 Вт, Snapdragon 8 Elite Gen 5) — мощнее, но дороже; RedMagic 11S Pro (8000 мАч, 80 Вт, вентилятор, 200 МП) — схожие характеристики, но с активным охлаждением; Xiaomi 17 Max (8000 мАч, 100 Вт, 200 МП Leica) — камера лучше, но без игровых фишек.

iQOO 15T по цене от $558 за 12/256 ГБ — хорошее предложение для геймеров, которым нужна и камера. Но отсутствие беспроводной зарядки и выбор Dimensity могут отпугнуть некоторых покупателей. Если вам важна максимальная производительность в играх — смотрите в сторону RedMagic или OnePlus. Если нужна лучшая камера — Xiaomi 17 Max. iQOO 15T пытается быть универсалом, но платит за это компромиссами.

Тем не менее, iQOO 15T — это сильный игрок в сегменте около 600−800.Ждем глобальный запуск .Если цена останется на уровне 600-650 в Европе, у новинки есть шансы. Если поднимется до $700+, то конкуренты будут привлекательнее.