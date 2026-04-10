Анонсы: AI+ Nova 2 и Nova 2 Ultra – два подхода к бюджетному сегменту в Индии

AI+ (ранее известный как AI Plus) расширил свою линейку смартфонов в Индии, представив модели Nova 2 и Nova 2 Ultra. Устройства нацелены на разные сегменты: базовая версия предлагает необходимый минимум за доступные деньги, а Ultra — заметный апгрейд по всем фронтам.

Базовая модель получила 6.745-дюймовый HD+ дисплей с частотой 120 Гц. Технология in-cell делает экран тоньше, но разрешение оставляет желать лучшего.

Внутри — Unisoc T8200, оперативная память до 6 ГБ, накопитель до 128 ГБ. Камеры: 50 МП основная и 8 МП фронтальная. Аккумулятор — 6000 мАч с медленной зарядкой 18 Вт. Защита IP64.

Процессор — MediaTek Dimensity 7400 (в паре с 8 ГБ LPDDR4x и 128 ГБ UFS). Камеры: основной сенсор Sony IMX752 на 50 МП с оптической стабилизацией, ультраширик на 8 МП и фронтальная камера на 13 МП.

Батарея — те же 6000 мАч, но с зарядкой 33 Вт. Добавлены стереодинамики, VC-охлаждение и даже выделенные игровые триггеры. Защита — IP64.

Обе модели работают под управлением Android 16 с оболочкой NxtQ OS. Цены начинаются от 8999 рупий (~$105) за Nova 2, а от 14 999 рупий (~$175) за Nova 2 Ultra. Старт продаж 14 апреля и 17 апреля, соответственно. Оба смартфона будут продаваться через Flipkart. Цвета Nova 2: фиолетовый, зеленый, розовый, синий, черный. Nova 2 Ultra: синий, зеленый, фиолетовый, черный, красный.

AI+ — не самый известный бренд на индийском рынке. Судя по характеристикам, компания использует OEM-решения (вероятно, от одного из китайских производителей) и продает их под своим именем. Такой подход позволяет предлагать конкурентные цены, но есть риск с поддержкой и обновлениями.

Nova 2 за 9000 рупий — прямой конкурент Redmi A7 и Realme Narzo 80 Lite. У AI+ есть 120 Гц и 6000 мАч, но HD+ экран и слабый процессор Unisoc могут отпугнуть.

Nova 2 Ultra за 15 000 рупий — более интересное предложение. AMOLED 1.5K, 144 Гц, Dimensity 7400, OIS в камере — за эти деньги у конкурентов (Samsung, Xiaomi, Realme) таких характеристик нет. Разве что iQOO Z9x может предложить нечто подобное, но дороже.

Главные вопросы к AI+: качество сборки, стабильность ПО и долгосрочная поддержка. Если компания сможет обеспечить хотя бы базовый уровень в этих аспектах, Nova 2 Ultra может стать хитом в своем сегменте. Пока же — интересный вариант для тех, кто готов рискнуть ради характеристик.