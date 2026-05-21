ИТ-инфраструктура: Yadro и T1 подписали соглашение о сотрудничестве в области инфраструктурных решений

21.05.2026, MForum.ru

Компания Yadro (входит в ИКС Холдинг) и ИТ-холдинг Т1 подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Церемония подписания прошла на ЦИПР-2026.

Стороны договорились развивать программно-аппаратные комплексы (ПАК), инфраструктурные предложения и формировать совместные коммерческие предложения для корпоративных и государственных заказчиков.

Соглашение охватывает два направления. Первое связано с развитием программно-аппаратных комплексов Dion.Rooms для оборудования переговорных комнат на базе клиентских устройств Kvadra. Второе направление предусматривает совместную проработку энтерпрайз-решений Yadro для корпоративных заказчиков: серверных платформ, систем хранения данных и инфраструктуры для ресурсоемких вычислительных задач. Стороны планируют обмениваться технологической экспертизой, апробировать новые решения и формировать совместные коммерческие предложения для клиентов.

Yadro станет сертифицированным поставщиком клиентских устройств Kvadra для ПАК Dion.Rooms. В состав решения войдут мини-ПК Kvadra Tau mini и планшет Kvadra_T – устройства из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ. ПАК Dion.Rooms входит в линейку решений платформы корпоративных коммуникаций Dion, которую развивает ИТ-холдинг Т1. Решение позволяет организовать работу переговорных комнат: видеоконференцсвязь, отображение статуса помещения и управление встречами. Формат ПАК сокращает срок внедрения до одного дня и снижает затраты на подбор, интеграцию и сопровождение отдельных компонентов.

Энтерпрайз-направление соглашения предусматривает совместную проработку инфраструктурных решений для серверных нагрузок, систем хранения данных, анализа данных, ИИ и высокопроизводительных вычислений. В этой части могут рассматриваться серверные платформы Yadro, включая G4208P G3, конфигурации с графическими ускорителями, а также подходы к энергоэффективности и охлаждению вычислительной инфраструктуры.

Партнерство, как ожидается, позволит заказчикам заранее проверять совместимость оборудования, ПО и сервисной модели, снижать интеграционные риски и быстрее переходить от пилотных проектов к промышленному внедрению.

«Корпоративные заказчики все чаще выбирают готовые программно-аппаратные комплексы, в которых совместимость ПО, оборудования и сервисной поддержки подтверждена заранее. Партнерство с Yadro расширяет аппаратную базу готового комплекта Dion.Rooms за счет российских клиентских устройств Kvadra и создает основу для совместной работы над инфраструктурными решениями для крупных заказчиков. Для рынка это означает больше проверенных конфигураций, прогнозируемые сроки внедрения и возможность формировать ИТ-ландшафт на базе решений из российских реестров», - отметил Михаил Книгин, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по программно-аппаратным решениям.

--

теги: сотрудничество партнерство партнерские проекты ПАК программно-аппаратные комплексы Yadro T1 ЦИПР ЦИПР-2026

--