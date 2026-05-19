Спутниковая связь: МегаФон и Бюро 1440 показали мобильный спутниковый комплекс

MForum.ru
19.05.2026,
Исходя из размеров комплекса, я бы его назвал скорее портативным, чем мобильным. Устройство позволяет оперативно развернуть частную сеть стандарта 5G и 4G практически в любой локации, например, на удаленных промышленных объектах, в экспедициях, зонах ЧС или на временных площадках.
Эксплуатация в тестовом режиме запланирована в 2026 году, для полноценной работы придется дождаться наращивания спутниковой группировки Бюро 1440.
В основе комплекса лежит портативная базовая станция и оборудование для создания канала спутниковой связи, которым может выступать универсальный абонентский терминал Бюро 1440. Станция в комплекте со спутниковым оборудованием обеспечивает доступ в интернет и корпоративную сеть, а также поддерживает транкинговую связь, Wi-Fi, мобильную передачу данных pLTE и p5G и видеонаблюдение.
Решение автономно работает до 4 часов и обеспечивает устойчивое покрытие в радиусе до 3 км при прямой видимости, в том числе, в движении. Скорость передачи данных, как утверждает компания, достигает 150 Мбит/с при скачивании и до 50 Мбит/с при загрузке в сеть.
Портативная базовая станция, оснащенная спутниковым терминалом, может размещаться на транспортных средствах или на открытой местности. Для разных сценариев использования предусмотрены различные модификации - от базовой версии, которую может переносить один человек, чтобы обеспечивать связью устройства в радиусе нескольких километров, до максимально насыщенной конфигурации с возможностью длительной автономной работы и покрытием до десятков километров.
«Защищенная сеть, возможность развёртывания в любой точке без привязки к традиционной инфраструктуре и одновременное подключение до 300 пользователей помогут добывающей промышленности и топливно-энергетическому комплексу организовывать связь сотрудников на временных или удалённых объектах. Более того, решение полезно и экстренным службам при поисково-спасательных операциях, где каждая минута может стать решающей», - отметила заместитель коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона Наталья Талдыкина.
«В марте 2026 года мы приступили к развертыванию низкоорбитальной группировки, цель которой - предоставить сервис спутниковой связи нового поколения в режиме 24/7 в любой точке планеты. И уже до конца года в пилотном режиме первые абоненты получат доступ к сервису - прежде всего с использованием абонентских терминалов разработки Бюро 1440. Телеком-операторы были первыми, кто заключил с нами форвардные контракты, стартовав проработку локальных сценариев использования нашего спутникового сигнала», - отметил заместитель генерального директора Бюро 1440 Дмитрий Агафонов.
Решение предусматривает работу с сервисом широкополосной связи на базе низкоорбитальной группировки Бюро 1440, договор с которым МегаФон подписал еще в 2024 году. Переход на использование низкоорбитальной спутниковой группировки, как ожидается, позволит кратно увеличить объем передаваемых по спутниковым каналам данных.
((фото – предоставлено сайту MForum пресс-службой МегаФон))
теги: спутниковая связь отечественное оборудование отечественные базовые станции спутниковые терминалы мобильные БС частные сети pLTE p5G Бюро-1440 МегаФон ЦИПР ЦИПР-2026
