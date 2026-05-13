Анонсы: Honor Pad 20 с дисплеем 12.1" 3K, Snapdragon 7 Gen 3 и АКБ 10 100 мАч показали на тизерах

13.05.2026, MForum.ru

Honor анонсировала Pad 20 — новый среднебюджетный Android-планшет, который скоро поступит в продажу. Компания поделилась дизайном, цветами и ключевыми характеристиками.

Pad 20 оснащён 12.1-дюймовым бумагоподобным LCD-экраном разрешением 3K с соотношением сторон 16:10. Такие дисплеи имитируют бумагу (матовое покрытие, ближе к электронным чернилам, но с цветом и высокой частотой обновления). Также отметим наличие 6 динамиков.

Чип — Snapdragon 7 Gen 3 (4 нм, 2025 год) — достаточно для повседневных задач, многозадачности и легких игр. RAM — до 8 ГБ, накопитель — до 256 ГБ. В программной части планшет работает MagicOS 10.0 (Android 16).

Камеры – два 8 Мп сенсора, по одному на передней и задней панели. Для видеозвонков и фото документов – подойдут. За автономность отвечает аккумулятор — 10 100 мАч, мощность зарядки 45 Вт (полная зарядка около 2.5 часов).

Цветовая гамма модели включает в себя розовый Dazzling Pink, зеленый Forest Green и серый Gray. Цена пока не объявлена. Возможно речь идет о 2 000-2 500 юаней (~$300-380). Для глобального рынка будет на 20-30% дороже.