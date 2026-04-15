Слухи: Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше

15.04.2026,
На прошлой неделе в сети появились официального вида рендеры Motorola Razr 70 Ultra, а сегодня новый источник раскрыл предполагаемые характеристики складного флагмана. Судя по утечке, обновление будет очень консервативным.
Razr 70 Ultra в разложенном состоянии имеет размеры 171.48×73.99×7.19 мм и весит 199 граммов. Внутренний складной экран — 7 дюймов с разрешением 1224×2992 пикселей. Внешний дисплей — 4 дюйма с разрешением 1080×1272 пикселей.
Сердцем устройства останется Snapdragon 8 Elite (2024 года) — не свежий Snapdragon 8 Elite Gen 5, а прошлогодний чип. В паре с ним — 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителя.
Набор камер не изменился по сравнению с предшественником: основная на 50 МП, ультраширик на 50 МП и фронтальная на 50 МП.
Емкость аккумулятора выросла с 4700 до 5000 мАч — прирост составил 6%. Поддерживается зарядка 68 Вт
Рейтинг защиты — IP48 (защита от пыли и воды, но не для погружения). Работает устройство под управлением Android 16.
Если утечка верна, Razr 70 Ultra станет одним из самых минорных обновлений в мире складных смартфонов. За год Motorola не нашла возможным улучшить процессор (оставила прошлогодний чип), камеры (те же 50+50+50 МП) или дизайн. Единственное изменение — батарея, и то всего на 300 мАч больше.
Это странно на фоне конкурентов: Samsung готовит Galaxy Z Fold8 с новым чипом и улучшенной камерой, а китайские бренды (Honor, vivo, Xiaomi) каждый год серьезно обновляют складные модели.
Возможно, Motorola готовит "тихий год", чтобы в 2027-м выпустить действительно новое поколение. Либо утечка неполная/неверная, а в финальной версии будут другие изменения.
Пока же Razr 70 Ultra выглядит как Razr 60 Ultra с чуть большей батареей. Для владельцев прошлогодней модели смысла обновляться нет. Для новых покупателей — хороший, но не лучший вариант в сегменте складных смартфонов.
Официальный анонс, вероятно, состоится в ближайшие месяцы. Тогда и узнаем, насколько точными оказались слухи.
© Антон Печеровый,
