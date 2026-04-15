Слухи: Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше

Слухи: Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше

15.04.2026, MForum.ru

На прошлой неделе в сети появились официального вида рендеры Motorola Razr 70 Ultra, а сегодня новый источник раскрыл предполагаемые характеристики складного флагмана. Судя по утечке, обновление будет очень консервативным.

Razr 70 Ultra в разложенном состоянии имеет размеры 171.48×73.99×7.19 мм и весит 199 граммов. Внутренний складной экран — 7 дюймов с разрешением 1224×2992 пикселей. Внешний дисплей — 4 дюйма с разрешением 1080×1272 пикселей.

Сердцем устройства останется Snapdragon 8 Elite (2024 года) — не свежий Snapdragon 8 Elite Gen 5, а прошлогодний чип. В паре с ним — 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителя.

Набор камер не изменился по сравнению с предшественником: основная на 50 МП, ультраширик на 50 МП и фронтальная на 50 МП.

Емкость аккумулятора выросла с 4700 до 5000 мАч — прирост составил 6%. Поддерживается зарядка 68 Вт

Рейтинг защиты — IP48 (защита от пыли и воды, но не для погружения). Работает устройство под управлением Android 16.

Если утечка верна, Razr 70 Ultra станет одним из самых минорных обновлений в мире складных смартфонов. За год Motorola не нашла возможным улучшить процессор (оставила прошлогодний чип), камеры (те же 50+50+50 МП) или дизайн. Единственное изменение — батарея, и то всего на 300 мАч больше.

Это странно на фоне конкурентов: Samsung готовит Galaxy Z Fold8 с новым чипом и улучшенной камерой, а китайские бренды (Honor, vivo, Xiaomi) каждый год серьезно обновляют складные модели.

Возможно, Motorola готовит "тихий год", чтобы в 2027-м выпустить действительно новое поколение. Либо утечка неполная/неверная, а в финальной версии будут другие изменения.

Пока же Razr 70 Ultra выглядит как Razr 60 Ultra с чуть большей батареей. Для владельцев прошлогодней модели смысла обновляться нет. Для новых покупателей — хороший, но не лучший вариант в сегменте складных смартфонов.

Официальный анонс, вероятно, состоится в ближайшие месяцы. Тогда и узнаем, насколько точными оказались слухи.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

17.02. Apple тестирует раскладушку iPhone Flip вдобавок к книжному iPhone Fold

26.08. Складной смартфон Honor Magic V Flip 2 представлен официально

04.04. Раскрыт дизайн Motorola Razr 60 и Razr 60 Ultra

26.02. Motorola Razr 60 Ultra засветилась на новых рендерах

11.02. Motorola Razr Ultra 2025 (Razr+ 2025) замечен на рендерах

20.08. Tecno Phantom V Fold 2, V Flip 2 доступны для предварительного заказа перед анонсом

22.07. Представлен складной смартфон Xiaomi Mix Flip с большим экраном и АКБ 4780 мАч

20.05. Раскрыты подробности о Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra

14.05. Razr 50 Ultra / Razr+ 2024 готовится к анонсу

09.08. Oppo Find N3 Flip получит зарядку 67 Вт

08.03. Vivo X Flip получит 6.8" 120 Гц дисплей и камеры 50+12 Мп

12.08. Складной смартфон Motorola Razr 2022 получил Snapdragon 8+ Gen

04.07. Раскрыты планы Motorola по выпуску новых смартфонов

09.02. В России начались продажи Huawei P50 Pocket Premium Edition

12.01. Motorola Razr 3 будет основан на Snapdragon 8 Gen 1

06.07. Samsung Galaxy Z Flip 3 будет доступнее

13.09. Sharp представил 4 новых смартфона, 2 - с поддержкой 5G

11.09. Motorola Razr (2020) c поддержкой 5G представлен официально

17.02. Экран Motorola RAZR на холоде расслаивается

11.02. Samsung Galaxy Z Flip – ответ на Motorola Razr

Новости

15.04. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше

15.04. Tecno Spark 50 4G – Helio G81, 7000 мАч и связь без сети за 1.5 км

15.04. T1 Phone от Trump Mobile – $499 за AMOLED 120 Гц и Snapdragon 7

14.04. Redmi A7 Pro 5G – HyperOS 3, Unisoc T8300 и 6300 мАч за 11 499 рупий

14.04. Oppo Pad Mini с 8.8-дюймовым OLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 8 Gen 5 представят 21 апреля

14.04. Rollme G9 – умные часы с офлайн-картами, двухдиапазонным GNSS и весом 32 грамма

13.04. Realme Narzo 100 Lite 5G – 7000 мАч "Titan Battery", 144 Гц и Dimensity 6300 за 13 000 рупий

13.04. CMF Phone 3 Pro получит Snapdragon 7s Gen 4 и металлическую рамку

13.04. Анонс Huawei Pura 90 Pro ожидается 20 апреля

10.04. Realme C100 4G – в000 мАч, IP69K и Helio G92 Max за 292 доллара

10.04. AI+ Nova 2 и Nova 2 Ultra – два подхода к бюджетному сегменту в Индии

10.04. Oppo A6s Pro – OLED, 7000 мАч, 80 Вт и Dimensity 6300

09.04. Moto Pad 2026 – 2.5K-экран, 5G и четыре динамика за 250 долларов

09.04. Motorola Moto G Stylus (2026) – стилус с наклоном, защита IP69 и AMOLED за 500 долларов

08.04. Oppo A6k с АКБ 7000 мАч, экраном 120 Гц и Dimensity 6300 оценен 290 долларов

08.04.  Tecno наконец раскрыла график обновления до Android 16 — с опозданием на поколение

08.04. Представлен Realme C100 5G с АКБ 7000 мАч, 144 Гц экраном и Dimensity 6300 за 215 долларов

07.04. Oppo F33 Pro 5G – IP69K, 50 МП фронталка и батарея 7000 мАч за 35 000 рупий

07.04. Redmi A7 Pro 5G с батареей 6300 мАч и Circle to Search выходит в Индии

06.04. Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?

