Мобильная связь: МегаФон в Республике Бурятия - покрытие 4G расширено новыми базовыми станциями в сёлах Мостовка и Зырянск

04.05.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, МегаФон построил телеком-оборудование в сёлах Мостовка и Зырянск Прибайкальского района. На станциях использованы низкочастотный и среднечастотный диапазоны LTE.

По данным компании, скорость мобильного интернета достигает 100 Мбит/с, доступна голосовая связь по технологии VoLTE. -- теги: развитие сетей мобильный интернет Бурятия МегаФон --

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

МегаФон в республике Бурятия - связь улучшена новой базовой станцией в селе Покровка

МТС в Республике Бурятия - мобильный интернет ускорен в курортном поселке Жемчуг

МегаФон в Бурятии - оператор модернизировал 24 БС в центре и пригороде Улан-Удэ

МегаФон в Бурятии - оператор развернул сеть LTE/VoLTE в Ташире и Додо-Ичётуе

Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году

T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах

МегаФон в Бурятии - в Улан-Удэ и пригородах выросла скорость мобильного интернета

МегаФон развивает сеть - Хабаровский край, Омск, Петербург, Фокино, Максимиха и Усолье-Сибирское

МегаФон о развитии сети в Бурятии - Баргузин

МегаФон модернизировал сеть в пригородах Улан-Удэ

МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России

МегаФон обеспечил мобильной связью участок на Верхне-Витимконском прииске в Бурятии

Дайджест активности операторов "большой четверки"

Как и где российские операторы развивают свои сети - дайджест за неделю

МегаФон нарастил скорости и покрытие на главных туристических локациях Байкала

МТС и Вымпелком - официально о RAN sharing и spectrum sharing

. Подборка новостей за 17 сентября 2014 года

. Подборка новостей 18 августа 2014 года

МТС на Дальнем Востоке за шесть месяцев 2011 года построил 200 км новых волоконно-оптических линий связи

МТС сообщает о расширении зоны покрытия и улучшении связи на побережье Байкала