Микроэлектроника: Китайская Lightelligence провела IPO и оценена в 77.9 млрд гонконгских долларов

Компания Lightelligence занимается разработкой кремниевых фотонных чипов ИИ. Основанная в 2017 году она расположена в Шанхае. Основные ее продукты - оптические компоненты, расположенные в непосредственной близости от корпуса (NPO), оптические компоненты, расположенные в корпусе (CPO), фотонные вычислительные ускорительные карты.

Процессоры PACE демонстрируют преимущества в решении сложных задач. Например, в вычислениях по математической модели Изинга (используемой в физике, биоинформатике и криптографии) процессор PACE обогнал GPU RTX 3080 в 100 раз и специализированную систему на базе FPGA от Toshiba в 25 раз. PACE 2 использует оптический матричный умножитель 128×128 для высокой производительности и легко интегрируется в существующие системы через стандартный интерфейс PCIe.

Hummingbird– первый в мире процессор, использующий технологию оптической сети на кристалле (oNOC). Он обеспечивает всестороннюю связь между 64 ядрами на одной микросхеме, что кардинально ускоряет обмен данными.

Lightelligence щедро финансировали и ранее, такие компании, как Baidu, Tencent, China Mobile и другие. Только в сентября 2025 года компания привлекла более 1.5 млрд юаней в рамках раунда C.

Выручка компании растет, хотя ее исследования находятся на ранней стадии. В 2023 году это было 38 млн юаней; в 2024 году - 60 млн юаней; в 2025 году - 106 млн юаней.

Средства от размещения акций, а это 2.38 млрд гонконгских долларов (за вычетом расходов на листинг), компания планирует направить на исследования и разработки в течение 5 лет. Направления исследований: кремниевая фотоника и высокоскоростная передача данных, оптические вычисления, включая разработку гибридных фотонно-электронных ускорителей.

Можно было бы сказать, что размещение акций подчеркивает интерес к кремниевой фотоники, но на деле сейчас находятся желающие вкладывать в самые разные быстро развивающиеся технологии, особенно, если речь идет о китайской экономике.

Рынок кремниевой фотоники уже можно считать конкурентным. Вспомнить, хотя бы, Lightmatter, которая создает более универсальные процессоры общего назначения, Ayar Labs с ее высокоскоростными оптическими интерконнектами; XScape Photonics; Polaris Electro-Optics. Темой занимаются и гиганты - тот же Intel. \\

