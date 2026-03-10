Микроэлектроника: Salience Labs представила полностью оптический 32-портовый коммутатор для сетей ИИ-ЦОД

10.03.2026, MForum.ru

Британская компания Salience Labs, разработчик фотонных решений для инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД), анонсировала выпуск полностью оптического 32-портового коммутатора. По заявлению компании, это устройство является самым производительным в отрасли и предназначено для трансформации сетевого уровня инфраструктуры ИИ-ЦОД.

Проблема и контекст

Спрос на мощности, готовые к использованию искусственного интеллекта, продолжает расти экспоненциально. Согласно прогнозу ABI Research, глобальная мощность ЦОД вырастет в 6 раз в период с 2025 по 2035 год - с 24,4 ГВт до 147,1 ГВт. Этот рост, вызванный внедрением ИИ в корпоративном секторе и расширением гиперскейлеров, обостряет проблемы "узких мест" в сети, которые напрямую влияют на производительность, энергопотребление и стоимость.

Технические детали решения

Архитектура Salience Labs представляет собой полностью оптическую, интегрированную коммутационную схему (Optical Circuit Switch, OCS), которая переводит соединения и коммутацию в оптическую область, за счет этого уходя от ограничений электрических решений.

Это принципиально иной подход по сравнению с традиционной электронной пакетной коммутацией (EPS), основанной на преобразовании "оптика-электроника-оптика" (OEO).

Ключевые преимущества и технические характеристики

✦ Снижение энергопотребления: Отказ от оптических трансиверов позволяет добиться экономии энергии до 8 раз по сравнению с существующими OEO-решениями

✦ Уменьшение задержки: Новая архитектура снижает общую сетевую задержку и устраняет "хвостовую задержку" (tail latency). По данным компании, это дает до 80% улучшения показателя "токенов в секунду на пользователя" — критической метрики для ИИ-нагрузок, определяющей качество взаимодействия с пользователем

✦ Высокая пропускная способность: В ходе тестирования были достигнуты скорости передачи данных до 200 Гбит/с (100 Гбод PAM4)

✦ Компактность: Устройство помещается в корпусе форм-фактора 1U

✦ Совместимость: Коммутатор совместим с существующими трансиверами и инфраструктурой, что снижает риски интеграции для операторов, использующих оборудование разных вендоров

✦ Масштабируемость: Технология Salience Labs позволяет подключать тысячи (!) GPU, расположенных в нескольких стойках, для оптимальной производительности scale-up и scale-out сетей в ИИ-ЦОД

За счет чего обеспечиваются все эти выигрыши

Ключевую роль играет сотрудничество британского стартапа с израильской Tower Semiconductor, производителем полупроводниковых решений. В рамках партнерства, которое перешло в стадию предпроизводства, используется платформа Tower для создания фотонных интегральных схем (PIC | ФИС) на основе кремниевой фотоники.

Применяются две специализированные платформы Tower: PH18DA с интегрированными III-V лазерами и TPS45PH с нитридными волноводами для которых характерны низкие потери. Интеграция этих компонентов непосредственно на кристалле позволяет объединить функции генерации света, его переключения и маршрутизации в едином фотонном чипе, что и дает столь значительный выигрыш в энергоэффективности и задержках.

Рыночные перспективы

По данным Dell'Oro Group, расходы на коммутаторы для сетей обработки данных в сфере ИИ превысят $100 млрд к 2030 году из-за роста масштабируемости и расширения инфраструктуры. Решение Salience Labs может помочь с эффективностью этих инвестиций. Компания сотрудничает с Keysight Technologies, используя AI Data Center Builder для тестирования и демонстрации эффективности оптической коммутации.

В планах компании - выпуск 64- и 128-портовых версий для удовлетворения растущих потребностей ЦОД следующего поколения.

