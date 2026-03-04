Анонсы: Рикор представил два смартфона для российского потребительского рынка

04.03.2026, MForum.ru

Компания Рикор объявила о выходе на рынок потребительских смартфонов с двумя моделями – Rikor Neuro S3 и Neuro S5. Сообщается, что они спроектированы «инженерами Рикор с привлечением ведущих мировых дизайн-центров».

Это платформы под ОС Android 15, на основе 8-ядерного процессора приложений Unisoc Tiger T8200, Китай, (выпускаются с использованием EUV-литографа по техпроцессу 6нм). В составе платформы есть NPU для ускорения ИИ-алгоритмов, используемых в поддержке фотосъемки, распознавании сцен, голосовых команд.

Память 6ГБ у S3 и 8ГБ у S5, UFS 3.1. Поддерживается расширение оперативной памяти «виртуальной RAM» вплоть до 24 ГБ. Накопители – 128 ГБ (S3) и 256 ГБ (S5). Предусмотрен слот для microSD емкостью до 2ТБ. Rikor Neuro S3 и Neuro S5 поддерживают eSIM, позволяя использовать 2 виртуальные SIM или одну физическую и одну eSIM.

За графику отвечает 3D-ускоритель ARM Mali-G57 MC2, обработку видео обеспечит встроенный 4-ядерный видеопроцессор Vivimagic 6 с поддержкой 4K @30 к/c и технологии XDR.

Блок камер состоит из 4 камер: основной 64 Мп сенсор OmniVision (для S3) и Samsung (для S5) с автофокусом; съемку пейзажей обеспечивает сверхширокоугольный модуль Samsung 8 Мп с автофокусом. Макрообъектив Samsung 5 Мп отвечает за съемку с расстояния пары сантиметров, а любители селфи оценят фронталку Sony 8 Мп (для S3) и Samsung 16 Мп (для S5).

Аккумулятор снабжен системой Smart Energy AI оптимизирующий расход энергии в том числе, с учетом профиля пользования устройством. Заявленный срок работы устройства без подзарядки – до 4 дней в режиме экономии.

Можно упомянуть также сканер отпечатка пальца и «умную кнопку», на которую можно назначить то или иное быстрое действие, например, запуск камеры, включение фонарика, скриншот и т.п.

Компания Рикор с производством в Арзамасе известна как производитель различной вычислительной техники – от ноутбуков и мини-ПК до моноблоков и серверов. Кроме того, компания предоставляет услуги контрактного производства под заказ. Особенность производства – роботизированное тестирование ноутбуков. Заявляемая мощность производства – более 7 млн изделий в год (объем примерный, т.к. зависит от типа изделий). Штат предприятия – 1.5 тысяч, площадь завода – 72 тыс. кв.м.

теги: российские смартфоны произведено в России Рикор

