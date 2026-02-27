Анонсы: Samsung Galaxy S26 и S26+ — ставка на софт и минимальные аппаратные изменения

Анонсы: Samsung Galaxy S26 и S26+ — ставка на софт и минимальные аппаратные изменения

27.02.2026, MForum.ru

Компания Samsung официально представила базовые модели своей новой флагманской линейки — Galaxy S26 и Galaxy S26+. В этом году основное внимание уделено программным инновациям и ИИ-функциям, в то время как аппаратная часть получила лишь точечные обновления.

  • Дисплеи: Galaxy S26: Экран вырос до 6.3 дюйма (было 6.2") с разрешением FHD+ и адаптивной частотой 1-120 Гц. Galaxy S26+: 6.7-дюймовый QHD+ LTPO-дисплей без изменений.
  • Аккумулятор: Galaxy S26: Ёмкость увеличена до 4300 мАч (с 4000 мАч). Galaxy S26+: Остался с батареей 4900 мАч.
  • Зарядка: Galaxy S26: 25 Вт проводная, 15 Вт беспроводная (без изменений). Galaxy S26+: Проводная 45 Вт, беспроводная увеличена до 20 Вт (с 15 Вт).
  • Память: Базовая версия теперь начинается с 256 ГБ, оперативной памяти — 12 ГБ.
  • Камеры: Полностью идентичны прошлогодним: 50 Мп основная (OIS, f/1.8), 10 Мп телефото (3x), 12 Мп ультраширокоугольная (f/2.2).
  • Процессор: В зависимости от рынка, S26 и S26+ будут поставляться с разными чипсетами. Exynos 2600 — для большинства регионов (Европа, Азия кроме Китая и Японии). Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy — для США, Канады, Китая и Японии. Оба процессора обещают прирост производительности: +19% CPU, +24% GPU, +39% NPU по сравнению с предыдущим поколением, что особенно важно для ИИ-задач.

Samsung сделала основной акцент на возможностях искусственного интеллекта:

  • Now Nudge: Напоминает о предыдущих договорённостях во время чата с друзьями.
  • Now Brief: Работает на базе Personal Data Engine, анализируя уведомления и сообщения для автоматического создания событий календаря.
  • Умная сортировка скриншотов: Автоматически распределяет снимки экрана по восьми категориям (покупки, соцсети, посадочные талоны и др.).
  • Audio Eraser: Позволяет изолировать голоса и уменьшать фоновый шум в видео, работает со сторонними приложениями (YouTube, Netflix).
  • Автономные функции камеры: Автоматическое кадрирование 8K видео в 4K в реальном времени, Super Steady Video с 360-градусной стабилизацией горизонта.
  • Улучшенный AI ISP для селфи с Object-Aware Engine.

Модели будут доступны в четырёх цветах: White, Sky Blue, Cobalt Violet и Black . Продажи стартуют 11 марта, предзаказы уже открыты.

Цены на старте (для сравнения в скобках — цены S25 на момент анонса):

  • Galaxy S26 (256 ГБ): от €999 (S25 был €959).
  • Galaxy S26+ (256 ГБ): от €1250 (S25+ был €1159).

Samsung в 2026 году явно решила не форсировать аппаратные обновления S26 и S26+, сосредоточив усилия на программной дифференциации. Это логичный шаг, учитывая зрелость рынка и растущую важность ИИ-экосистемы.

  • Плюсы: Увеличенная батарея у базовой модели, более быстрый NPU для ИИ, расширение базового хранилища до 256 ГБ.
  • Минусы: Камеры не изменились третий год подряд, скорость проводной зарядки осталась на уровне 2020 года (25 Вт у S26), а главные "вкусности" вроде 60-ваттной зарядки достались только Ultra.

Для кого эти телефоны? Для пользователей, которым нужна максимальная программная поддержка, чистый и быстрый интерфейс с уникальными ИИ-функциями, и кто готов мириться с тем, что китайские конкуренты уже давно предлагают вдвое более быструю зарядку и тройные 50-мегапиксельные камеры. S26 и S26+ — это ставка на экосистему и долгосрочную поддержку, а не на победу в "гонке спецификаций". Остаётся надеяться, что Exynos 2600 в этом году не повторит проблем прошлых поколений, иначе регионы с "не-Snapdragon" версиями могут остаться разочарованными.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

