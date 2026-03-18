Микроэлектроника: Samsung смог продать свои микросхемы HBM4 компании AMD

18.03.2026, MForum.ru

В соответствии с соглашением, Samsung будет поставлять высокоскоростную память HBM4 для ускорителей AMD MI455X, а также передовые решения DRAM для процессоров AMD EPYC 6-го поколения. Samsung также будет поставлять микросхемы памяти DDR5 для системы AMD Helios.

Такие соглашения все более актуальны в условиях тотального дефицита и роста цен на высокоскоростные виды памяти, прежде всего, на HBM, но также и на DDR. Пропускная способность памяти и энергоэффективность становятся все более важными для производительности систем ИИ, а производительность - одно из ключевых конкурентных преимуществ.

Возможно (но не обязательно), AMD не ограничится только закупками микросхем памяти у Samsung Electronics, но разместит у южнокорейского производителя часть своих заказов на изготовление микросхем цифровой логики. AMD все активнее пытается конкурировать с Nvidia на поле ИИ-ускорителей. А в феврале AMD заключила крупную сделку с компанией на M*, на развертывание графических процессоров общей мощностью в 6 ГВт в ближайшие 5 лет. Это серьезная заявка на ослабление монополии, которая сложилась на рынке графических процессоров.

