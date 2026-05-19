Мобильная связь: МТС задействует в Кировской области более 40 отечественных БС до конца 2026 года

MForum.ru
19.05.2026,
Для этого компания планирует развернуть в Кировской области еще 31 БС Иртея, что доведет их количество до 41 единицы.
На сегодня отечественные БС запущены в Кирово-Чепецком, Слободском, Лузском, Котельничском, Опаринском, Омутнинском и Верхнекамском районах.
К началу 2025 года МТС ввела в опытную эксплуатацию на своей действующей сети в 37 регионах России первую промышленную партию из 200 российских базовых станций LTE Иртея. К началу 2026 года была установлена вторая партия из 1000 базовых станций этого производителя с поддержкой дополнительных диапазонов. Как результат, на сегодня в 58 регионах в общей сложности работают 1200 базовых станций Иртея. К 2030 году, как ожидается, Иртея поставит МТС 20 тысяч БС.
А ведь совсем недавно многие не верили, что российские производители смогут наладить выпуск БС в объемах от сотен до тысяч... Но процесс идет. Может быть не так быстро, как кому-то хотелось бы, может быть не по тем ценам, по каким хотелось бы, может быть функционал отечественного оборудования пока что пожиже. Но, главное, процесс идет!
--
теги: мобильная связь МТС Кировская область развитие сетей отечественные БС отечественные базовые станции
--
Публикации по теме:
06.03. Билайн в Кировской области - оператор запустил 4G/LTE еще в трех населенных пунктах области
18.11. МТС в Кировской области - сети LTE расширены еще в нескольких селах
01.11. МегаФон в ЯНАО - новые скорости 4G пришли на Ямал
01.11. МТС в Кировской области - гигабитный фиксированный доступ охватил еще более 4000 семей
02.09. МТС в Кировской области - связь улучшена в микрорайоне Лепсе города Киров
20.08. МегаФон в Кировской области - проведена модернизация в Первомайском и селе Пустоши
09.07. Билайн в Кировской области - в рамках УЦН покрытие сети LTE построено еще в 109 селах и деревнях
22.05. МТС в Кировской области - улучшено покрытие в Кирове на территории ЖК Слобода
03.04. МТС в Кировской области - БС Иртея запустили в поселке Светлый Котельничского района
18.03. МТС в Кировской области - связь и интернет появится еще в 16 населенных пунктах области
12.02. МегаФон в Кировской области - МегаФон обеспечил LTE еще для 40 населенных пунктов
19.12. Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году
09.12. МегаФон в Кировской области - еще 13 поселений области впервые получили связь и мобильный интернет
15.11. T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах
10.10. МТС в Красноярском крае - запущена сеть LTE в селах Салба и Григорьевка
29.08. МТС в Кировской области - модернизация и строительство сети проведены ещё в 146 населённых пунктах области
03.07. МегаФон в Кировской области - еще 13 небольших населенных пунктов до конца 2024 года получат LTE
18.06. МТС в Кировской области - связь появилась на дороге Киров-Котельнич
15.03. МТС в Кировской области - покрытие 4G появилось еще в 43 малых населенных пунктах
15.01. МегаФон в Кировской области - 20 BS запущены в небольших селах и деревнях
19.05. ИКС Холдинг и МГТУ им. Баумана будут сотрудничать в рамках подготовки инженеров
19.05. Элемент-Технологии поставит компании Спинтроника около 20 тысяч блоков питания для ноутбуков и серверов
19.05. «Если говорить про линк, то давайте все-таки дадим его абоненту»
19.05. T2 и Mango Office запустили совместный продукт для бизнес-коммуникаций
19.05. МТС установит в Нижегородской области около 60 новых БС отечественного производства
19.05. Владимир Месропян, МегаФон - актуальные мнения в цитатах с ЦИПР-2026
19.05. МТС развернет в Пермском крае порядка 50 отечественных БС
19.05. В «Байкал электроникс» задумываются над IPO?
19.05. МТС задействует в Кировской области более 40 отечественных БС до конца 2026 года
19.05. Байкал Электроникс собирается разработать CUDA-совместимые чипы на замену Nvidia
19.05. МегаФон и Бюро 1440 показали мобильный спутниковый комплекс
18.05. МТС показала аэромобильные комплексы для оперативного развертывания мобильной сотовой связи 4G/5G на базе беспилотника с отечественной БС на борту
18.05. Билайн показал на ЦИПР-2026 сеть p5G на отечественном оборудовании
18.05. МТС запускает маркетплейс с решениями для цифровизации бизнеса
18.05. На телефонах клиентов Билайн в 11 городах появилась индикация 5G
20.05. Moto G37 и G37 Power – Dimensity 6400, 7000 мАч и Android 16 от 145 долларов
20.05. Motorola Edge (2026) получит плоский дизайн вместо изогнутого
20.05. Дизайн Samsung Galaxy A27 показался на рендерах производителей чехлов
19.05. RedMagic 11S Pro и Pro+ получили разогнанный чип, 8000 мАч, вентилятор и IPX8
19.05. Realme 16T с 8000 мАч, IP69 представят 22 мая
19.05. OnePlus Ace 7 – экран 240 Гц, батарея 9000 мАч и охлаждение с вентилятором?
18.05. Vivo Pocket может получить 200 Мп сенсор Sony LYT-901
18.05. 22 мая представят Realme Watch S5 и Buds Air8 Pro с AMOLED 1500 нит, 55dB ANC, LHDC
16.05. Xiaomi 17 Max – 8000 мАч, 200 МП Leica, 6.9" Super Pixel — анонсируют 21 мая
15.05. Представлен Moto Tag 2 с 600 днями работы, UWB и Google Find Hub
15.05. Xiaomi тизерит Band 10 Pro и наушники-клипсы
14.05. Oppo может получить улучшенную квадратную фронталку разрешением 100 МП
14.05. Vivo Y60 – бюджетник с экраном 120 Гц и АКБ 6500 мАч
13.05. Nubia GT Buds – прозрачный дизайн, RGB-подсветка и ANC за $39
13.05. Samsung запускает One UI 9 Beta на базе Android 17, ещё до анонса ОС от Google
13.05. Honor Pad 20 с дисплеем 12.1" 3K, Snapdragon 7 Gen 3 и АКБ 10 100 мАч показали на тизерах
11.05. Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro выходят на глобальный рынок
11.05. Acer Iconia iM11 5G – Dimensity 7050, 5G и 7400 мАч за $249
08.05. OnePlus Nord CE6 Lite с 7000 мАч, 144 Гц LCD и Dimensity 7400 Apex представлен официально
08.05. OnePlus Nord CE6 с АКБ 8000 мАч, AMOLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 7s Gen 4 представлен официально