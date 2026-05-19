Мобильная связь: МТС задействует в Кировской области более 40 отечественных БС до конца 2026 года

19.05.2026, MForum.ru

Для этого компания планирует развернуть в Кировской области еще 31 БС Иртея, что доведет их количество до 41 единицы.

На сегодня отечественные БС запущены в Кирово-Чепецком, Слободском, Лузском, Котельничском, Опаринском, Омутнинском и Верхнекамском районах.

К началу 2025 года МТС ввела в опытную эксплуатацию на своей действующей сети в 37 регионах России первую промышленную партию из 200 российских базовых станций LTE Иртея. К началу 2026 года была установлена вторая партия из 1000 базовых станций этого производителя с поддержкой дополнительных диапазонов. Как результат, на сегодня в 58 регионах в общей сложности работают 1200 базовых станций Иртея. К 2030 году, как ожидается, Иртея поставит МТС 20 тысяч БС.

А ведь совсем недавно многие не верили, что российские производители смогут наладить выпуск БС в объемах от сотен до тысяч... Но процесс идет. Может быть не так быстро, как кому-то хотелось бы, может быть не по тем ценам, по каким хотелось бы, может быть функционал отечественного оборудования пока что пожиже. Но, главное, процесс идет!

