Развитие сетей: МТС в Кировской области - гигабитный фиксированный доступ охватил еще более 4000 семей

МТС сообщает о расширении телеком-инфраструктуры в Кирове, что позволило обеспечить возможность подключения к гигабитному интернету еще для 4 тысяч семей в более, чем 20 многоквартирных домах в районе железнодорожного вокзала, микрорайоне Озерки, Нововятском и Юго-Западном районах, а также в центре Кирова.

«Киров сегодня — это динамично растущий город с активной застройкой. Мы видим, как в новых районах селятся молодые семьи, для которых качественный домашний интернет — такая же неотъемлемая часть комфортной жизни, как и стабильная связь. Поэтому мы продолжаем планомерно расширять гигабитную сеть в Кирове и области. В этом году высокоскоростной домашний интернет стал доступен ещё 13 тысячам кировчан по всему региону. Наша задача — не просто расширять зону покрытия, но и предлагать клиентам по-настоящему выгодные решения. Например, объединив в один пакет домашний интернет, телевидение, мобильную связь для всей семьи и другие сервисы МТС, можно снизить ежемесячные расходы на связь до 40%», — прокомментировал директор МТС в Кировской области Алексей Быков.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

