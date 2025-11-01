Развитие сетей: МТС в Кировской области - гигабитный фиксированный доступ охватил еще более 4000 семей

MForum.ru
01.11.2025,
МТС сообщает о расширении телеком-инфраструктуры в Кирове, что позволило обеспечить возможность подключения к гигабитному интернету еще для 4 тысяч семей в более, чем 20 многоквартирных домах в районе железнодорожного вокзала, микрорайоне Озерки, Нововятском и Юго-Западном районах, а также в центре Кирова.
«Киров сегодня — это динамично растущий город с активной застройкой. Мы видим, как в новых районах селятся молодые семьи, для которых качественный домашний интернет — такая же неотъемлемая часть комфортной жизни, как и стабильная связь. Поэтому мы продолжаем планомерно расширять гигабитную сеть в Кирове и области. В этом году высокоскоростной домашний интернет стал доступен ещё 13 тысячам кировчан по всему региону. Наша задача — не просто расширять зону покрытия, но и предлагать клиентам по-настоящему выгодные решения. Например, объединив в один пакет домашний интернет, телевидение, мобильную связь для всей семьи и другие сервисы МТС, можно снизить ежемесячные расходы на связь до 40%», — прокомментировал директор МТС в Кировской области Алексей Быков.
Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС фиксированный доступ Кировская область гигабитный
--
Публикации по теме:
26.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Дайджест активности операторов "большой четверки" / MForum.ru
17.08. [Новости компаний] Телеком: МТС и МегаФон займутся подключениями социальных объектов к фиксированному интернету / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Legion Y700 может стать еще одни планшетом на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru
30.10. [Новинки] Слухи: Realme C85 Pro с АКБ 7000 мАч готовится к анонсу / MForum.ru
29.10. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Ultra могут представить в начале 2026 года / MForum.ru
28.10. [Новинки] Слухи: Vivo S50 Pro mini и S50 mini готовятся к анонсу / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Lava Shark 2 – ультрабюджетный смартфон для оффлайн-розницы / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z80 Ultra с новой 35 мм камерой представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен планшет iQOO Pad 5e / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500 / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Nova Flip S представлен официально / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный смартфон Vertu Agent Q можно будет купить только в одном магазине / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor официально представила Magic 8 и Magic 8 Pro / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor Watch 5 Pro представлены официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad3 Pro 13.3 представлен официально / MForum.ru