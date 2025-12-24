Анонсы: Samsung готовит обновление камер в Galaxy A37 и A57

MForum.ru
Компания Samsung, судя по новым утечкам, готовит планомерное обновление своей популярной средней серии Galaxy A. Ожидается, что модели Galaxy A37 и Galaxy A57 будут представлены в феврале 2026 года, новейший отчёт раскрывает подробности о том, какие улучшения в первую очередь получат их фотосистемы.
Согласно данным утечки, Samsung сделает ставку на обновление ключевого компонента — основной камеры. В Galaxy A37 она, как ожидается, будет построена на 50-мегапиксельном сенсоре Sony IMX906. Этот датчик с большой диафрагмой должен обеспечить заметный прирост качества фото, особенно в условиях слабого освещения, по сравнению с предшественником.
Интересно, что в зависимости от региона Samsung может использовать альтернативный 50-мегапиксельный сенсор собственного производства — ISOCELL S5KGNJ. Остальные камеры, согласно утечке, останутся прежними: 8-мегапиксельный сверхширокоугольный и 5-мегапиксельный макро-объектив. Фронтальная камера для селфи, вероятно, получит 12-мегапиксельный сенсор.
Старшая модель, Galaxy A57, также может получить тот же 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX906 (или его аналог от Samsung) с возможной региональной вариативностью. Однако на этом сходство заканчивается.
Основным улучшением для A57 станет ультраширокоугольная камера. Вместо 8-мегапиксельного модуля, как у A37, она, согласно утечке, получит более продвинутый 13-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL S5K3L6. Это должно значительно повысить детализацию и качество снимков с широким углом обзора. Макро-камера, как и у младшей модели, останется 5-мегапиксельной, а фронтальная селфи-камера может использовать 12-мегапиксельный датчик S5K3LC
Если утечки верны, Samsung продолжит свою чёткую стратегию сегментации внутри серии A. Galaxy A37 получит точечное, но важное обновление в виде нового основного сенсора, в то время как Galaxy A57 сделает более комплексный шаг, улучшив как основную, так и сверхширокоугольную камеры. Это позволит бренду сохранить ощутимую разницу между моделями и предложить пользователям осознанный выбор в зависимости от важности для них качества широкоугольной съёмки.
Подобные улучшения помогут Galaxy A57 и A37 увереннее конкурировать с другими смартфонами среднего класса, где качество камеры становится одним из ключевых факторов при выборе.
