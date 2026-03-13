Микроэлектроника: Япония нацелилась на 30% мирового рынка «физического ИИ» к 2040 году

13.03.2026, MForum.ru

Правительство Японии представило стратегический план, направленный на возвращение лидерских позиций в мировой полупроводниковой индустрии.

Согласно документам, одобренным на заседании Совета по стратегии роста под председательством премьер-министра Санаэ Такаити 10 марта, страна планирует к 2040 году контролировать не менее 30% мирового рынка чипов для так называемого «физического искусственного интеллекта».

Термин «физический ИИ» обозначает полупроводниковые компоненты и системы, которые используются в роботах, промышленном оборудовании, автопилотах и других устройствах, которые позволяют ИИ непосредственно взаимодействовать с физическим миром. Япония, обладающая одной из сильнейших в мире робототехнических школ и развитым машиностроением, рассматривает эту нишу как свою естественную зону роста.

Ключевые целевые показатели

Разработанный план предполагает масштабное наращивание производства внутри страны.

Ключевые цели включают:

✦ Достижение объема продаж полупроводников японского производства в 40 трлн иен (около $250 млрд) к 2040 году. Для сравнения, в 2020 году этот показатель составлял всего 5 трлн иен ($32 млрд). Промежуточная цель - увеличить продажи до 15 трлн иен ($94 трлн) к 2030 году.

✦ Завоевание более 30% глобальной доли рынка полупроводников для физического ИИ, что, по мнению разработчиков стратегии, позволит Японии войти в тройку лидеров наравне с США и Китаем.

Инструменты реализации: от R&D до регуляторики

План, разработанный в рамках экономической стратегии премьер-министра Такаити, получившей название «Санаэномика», предусматривает комплекс мер господдержки.

Правительство, в частности, намерено создать новые исследовательские и дизайн-центры для передовой полупроводниковой отрасли, а также оказать содействие в приобретении промышленных земель под строительство заводов и развитии необходимой инфраструктуры, включая водоочистные сооружения, критически важные для производства чипов.

Помимо прямых субсидий и финансовой помощи, план включает изменение нормативного регулирования, например, смягчение правил использования промышленной воды, чтобы сделать Японию более привлекательной для строительства полупроводниковых фабрик и дата-центров.

Часть более масштабных планов

Как сообщает Nikkei, цель по физическому ИИ и полупроводникам является частью более масштабной государственной программы. На заседании 10 марта из 17 стратегических областей (включая квантовые технологии, судостроение, передовую медицину) были выделена 61 конкретная продуктовая и технологическая позиция для приоритетного инвестирования. Для 27 из них, включая физический AI и базовые полупроводники, уже разработаны предварительные «дорожные карты».

«Эти продукты и технологии были выбраны стратегически с точки зрения необходимости снижения внутренних рисков, потенциала завоевания зарубежных рынков и инновационности соответствующих технологий», - заявила премьер-министр Такаити на заседании совета.

Успех этой стратегии будет зависеть от эффективности частно-государственного партнерства и способности Японии не только нарастить производство, но и создать устойчивую экосистему, включающую разработчиков, производителей оборудования и материалов, способную конкурировать с глобальными игроками в новой, быстрорастущей нише «физического ИИ».

В планы японцев, хотя и очень уж агрессивные, верится больше, чем в европейские. Тем не менее, денег бы на то, что они будут выполнены, не поставил бы. Удивлюсь, если у них все же получится, хотя мы и живем в мире чудес.

--

теги: микроэлектроника Япония стратегические планы доли рынка господдержка

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

