Анонсы: Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой

MForum.ru
13.03.2026,
Компания Motorola расширила семейство Edge 70 новой моделью с приставкой Fusion+. Новинка базируется на платформе обычного Edge 70 Fusion, но получила серьезно переработанный фотомодуль. Главное изменение — появление отдельного телеобъектива с трехкратным оптическим зумом.
В отличие от стандартной версии, где набор камер был скромнее, Fusion+ предлагает полноценный строенный модуль. Основной сенсор — 50-мегапиксельный Lytia 710. Ультраширокоугольный тоже 50 МП. И самое интересное — 10-мегапиксельный телевик с 3-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера получила еще один сенсор разрешением 50 МП.
Для среднего сегмента такой набор — редкость. Обычно производители либо экономят на телевике, либо ставят макро- и датчики глубины вместо нормального зума. Здесь Motorola явно нацелилась на аудиторию, которая любит фотографировать, но не готова переплачивать за флагманы.
В остальном Fusion+ повторяет характеристики глобальной версии Edge 70 Fusion. 6.8-дюймовый quad-curved AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. Процессор — Snapdragon 7s Gen 4 (такой же стоит в индийской версии обычного Fusion, вышедшей на прошлой неделе). Работает новинка под управлением Android 16 из коробки.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 68 Вт. Защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69 — последний означает устойчивость к горячей воде и пару, что для смартфонов все еще редкость.
Пока новинка доступна только в Бразилии. Модель предлагается в единственной конфигурации 12/256 ГБ и двух цветах: Pantone Orient Blue и Pantone Blue Surf. Цена — 2969 бразильских реалов, что по текущему курсу составляет около 571 доллара США.
Появление Fusion+ ровно через неделю после запуска индийской версии Edge 70 Fusion выглядит как попытка Motorola закрыть как можно больше ниш внутри одной линейки. Обычный Fusion ориентирован на массового покупателя, которому важен баланс характеристик. Fusion+ — на тех, кому нужна улучшенная камера, но остальные параметры устраивают.
Интересно, что в Бразилии цена установлена в 2969 реалов. Для сравнения: стандартный Edge 70 Fusion там стоит около 2500 реалов. Доплата за телевик и улучшенные сенсоры составляет примерно 20%. Вопрос лишь в том, насколько востребован окажется 3-кратный зум у местной аудитории.
Стратегически Motorola продолжает дробить линейки, выпуская множество близких моделей под разными именами. Это позволяет точечно попадать в запросы, но создает путаницу у покупателей. Разобраться, чем Edge 70 Fusion отличается от Edge 70 Fusion+ и чем оба отличаются от просто Edge 70, без таблицы характеристик уже сложно.
Пока продажи стартовали только в Бразилии. Появится ли Fusion+ на других рынках, включая Европу и Азию, производитель не уточняет. Но учитывая насыщенность линейки, глобальный запуск — лишь вопрос времени.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
24.02. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 70 Fusion подтверждён на Flipkart — мировой дебют Sony LYT-710, 144 Гц и батарея 7000 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: Apple тестирует раскладушку iPhone Flip вдобавок к книжному iPhone Fold / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: iQOO готовит 15R с чипом 3 нм и рекордом Antutu / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300 / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Poco C85x - емкая батарея за 120 долларов / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H / MForum.ru
09.03. [Новинки] MWC 2026: TCL показала первый AMOLED NxtPaper / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru