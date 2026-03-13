Анонсы: Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой

13.03.2026, MForum.ru

Компания Motorola расширила семейство Edge 70 новой моделью с приставкой Fusion+. Новинка базируется на платформе обычного Edge 70 Fusion, но получила серьезно переработанный фотомодуль. Главное изменение — появление отдельного телеобъектива с трехкратным оптическим зумом.

В отличие от стандартной версии, где набор камер был скромнее, Fusion+ предлагает полноценный строенный модуль. Основной сенсор — 50-мегапиксельный Lytia 710. Ультраширокоугольный тоже 50 МП. И самое интересное — 10-мегапиксельный телевик с 3-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера получила еще один сенсор разрешением 50 МП.

Для среднего сегмента такой набор — редкость. Обычно производители либо экономят на телевике, либо ставят макро- и датчики глубины вместо нормального зума. Здесь Motorola явно нацелилась на аудиторию, которая любит фотографировать, но не готова переплачивать за флагманы.

В остальном Fusion+ повторяет характеристики глобальной версии Edge 70 Fusion. 6.8-дюймовый quad-curved AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. Процессор — Snapdragon 7s Gen 4 (такой же стоит в индийской версии обычного Fusion, вышедшей на прошлой неделе). Работает новинка под управлением Android 16 из коробки.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 68 Вт. Защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69 — последний означает устойчивость к горячей воде и пару, что для смартфонов все еще редкость.

Пока новинка доступна только в Бразилии. Модель предлагается в единственной конфигурации 12/256 ГБ и двух цветах: Pantone Orient Blue и Pantone Blue Surf. Цена — 2969 бразильских реалов, что по текущему курсу составляет около 571 доллара США.

Появление Fusion+ ровно через неделю после запуска индийской версии Edge 70 Fusion выглядит как попытка Motorola закрыть как можно больше ниш внутри одной линейки. Обычный Fusion ориентирован на массового покупателя, которому важен баланс характеристик. Fusion+ — на тех, кому нужна улучшенная камера, но остальные параметры устраивают.

Интересно, что в Бразилии цена установлена в 2969 реалов. Для сравнения: стандартный Edge 70 Fusion там стоит около 2500 реалов. Доплата за телевик и улучшенные сенсоры составляет примерно 20%. Вопрос лишь в том, насколько востребован окажется 3-кратный зум у местной аудитории.

Стратегически Motorola продолжает дробить линейки, выпуская множество близких моделей под разными именами. Это позволяет точечно попадать в запросы, но создает путаницу у покупателей. Разобраться, чем Edge 70 Fusion отличается от Edge 70 Fusion+ и чем оба отличаются от просто Edge 70, без таблицы характеристик уже сложно.

Пока продажи стартовали только в Бразилии. Появится ли Fusion+ на других рынках, включая Европу и Азию, производитель не уточняет. Но учитывая насыщенность линейки, глобальный запуск — лишь вопрос времени.