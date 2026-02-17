Слухи: Apple тестирует раскладушку iPhone Flip вдобавок к книжному iPhone Fold

MForum.ru
17.02.2026,
Компания Apple, готовящаяся к выходу на рынок складных смартфонов этой осенью, возможно, расширяет свои планы. Согласно свежим данным из отраслевых источников, включая Bloomberg и авторитетных сетевых инсайдеров, Apple проводит внутренние тесты второй модели — вертикальной раскладушки, которую уже окрестили iPhone Flip .
Как сообщается, Apple придерживается двухэтапной стратегии освоения нового форм-фактора. Первым, в сентябре 2026 года, ожидается выход iPhone Fold — устройства с горизонтальным раскрытием, которое в разложенном виде предложит экран, приближающийся по размеру к iPad mini (ориентировочно 7.8 дюйма). Эта модель нацелена на повышение продуктивности и мультимедийные возможности.
Концепт iPhone Flip
Параллельно, по информации источников, инженеры Apple уже приступили к тестированию прототипов iPhone Flip — вертикальной раскладушки в духе Samsung Galaxy Z Flip 7 или Motorola Razr 60 . Такое устройство, будучи сложенным, превращается в компактный «квадратик», ориентированный на портативность и стиль.
Важно подчеркнуть: наличие прототипов и даже их внутреннее тестирование не гарантирует запуска в производство. Apple исторически оценивает множество концепций, прежде чем принять окончательное решение.
По данным Bloomberg, массовое производство iPhone Flip пока не утверждено. Наиболее реалистичным окном для его возможного анонса считается 2027 год, причём этот сценарий напрямую зависит от рыночного успеха первой «книжной» модели iPhone Fold . Если спрос на складные iPhone окажется высоким, Apple, скорее всего, даст зелёный свет и «раскладушке», чтобы покрыть оба популярных сегмента рынка.
Зачем Apple может понадобиться вторая складная модель? Ответ кроется в диверсификации потребительских предпочтений:
По данным аналитических отчётов, Apple не спешила выходить на рынок с подобными новинками ожидая созревания ключевых технологий. Судя по недавно рассекреченным патентам, компания намерена решить главные боли складных устройств: складки на экране и хрупкость при низких температурах.
Среди разрабатываемых решений:
Пока Apple сохраняет интригу. Осенью 2026 года мы увидим iPhone Fold, который задаст стандарт для всей линейки. А решение о судьбе iPhone Flip будет приниматься уже по горячим следам — исходя из того, насколько тепло потребители встретят первую складную новинку от Apple . Если спрос подтвердит интерес к форм-фактору, к 2027 году рынок может получить сразу два принципиально разных складных iPhone.
© Антон Печеровый,
