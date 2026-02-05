Искусственный интеллект: Google ставит на кон $185 млрд - инвестиции в ИИ-инфраструктуру удваиваются

MForum.ru
05.02.2026,
4 февраля компания Alphabet (материнская структура Google) обнародовала финансовый отчёт и прогнозы, которые многих поразили. В частности, 2026 году капитальные затраты на инфраструктуру, в основном для ИИ, составят от $175 до $185 млрд, что вдвое больше, чем в 2025 году, и значительно выше прогнозов аналитиков.
Сундар Пичаи, глава компании, объяснил эти колоссальные вложения «экстраординарным спросом» и гонкой в сфере искусственного интеллекта. Большая часть средств пойдёт на строительство ЦОД, закупку серверного оборудования и развитие сетевой инфраструктуры, необходимых для масштабирования облачного бизнеса Google Cloud и работы над моделями Google DeepMind.
Годовая выручка холдинга впервые превысила $400 млрд. Это, конечно, повод задуматься - могут ли такие инвестиции окупиться в ожидаемые сроки, а также - хватит ли энергии и "железа". Сейчас даже такие компании, как Google сталкиваются с проблемами с цепочками поставок, нехватками энергии и земли для ЦОД.
Эта стратегия задаёт новую планку для всей отрасли: вместе с Microsoft и M* пятерка крупнейших «гиперскейлеров» в 2026 году вложит в инфраструктуру более $600 млрд, около 75% из которых придутся на ИИ.
Одной из ключевых причин таких гигантских инвестиций Google стал оглушительный успех его ИИ-помощника. Согласно квартальному отчёту, ежемесячная аудитория приложения Gemini достигла 750 млн активных пользователей. Всего за квартал к сервису присоединилось 100 млн новых пользователей, что демонстрирует стремительный рост. Этот результат позволил Gemini вплотную приблизиться к своему главному конкуренту — ChatGPT, чья аудитория оценивается в 810 млн человек.
Рост подпитывается несколькими факторами. Во-первых, в ноябре 2025 года была запущена Gemini 3 — мощная модель, которая ляжет в основу обновлённой Apple Siri. Кроме того, Google активно продвигает доступный тариф Google AI Plus в более чем 40 странах, чтобы привлечь широкую аудиторию. А еще интеграция ИИ в поиск даёт результат: число запросов в "Режиме ИИ" Google с момента запуска удвоилось. Этот успех напрямую повлиял на финансовые показатели: выручка облачного подразделения Google Cloud выросла на 48%, а портфель контрактов удвоился и достиг $240 млрд, что отражает высокий спрос на корпоративные ИИ-решения
А тем, кто все равно беспокоится об окупаемости, должен помнить о том, что ИИ - это стратегическая, если не экзистенциальная тема для США, и вопросы окупаемости в ней могут быть задвинуты на задний план.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги искусственный интеллект Google тренды большие модели
--
Публикации по теме:
31.01. [Новости компаний] Технологии: Основные технологические инновации после 2030 года / MForum.ru
26.01. [Новости компаний] Искусственный интеллект: В России создадут суверенный ИИ? / MForum.ru
23.12. [Новости компаний] Искусственный интеллект: Китайская ByteDance планирует нарастить капитальные затраты в 2026 году с фокусом на чипы ИИ / MForum.ru
17.12. [Новости компаний] ИИ. AI: Nokia предупреждает – бум ИИ опережает развитие цифровой инфраструктуры / MForum.ru
24.11. [Новости компаний] Искусственный интеллект: Brookfield запускает программу инвестиций в инфраструктуру ИИ на $100 млрд / MForum.ru
05.02. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 Ultra — первый смартфон бренда с активным охлаждением и статусом «Ultra» / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: На рендерах показан дизайн Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro с прозрачной крышкой кейса / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: Vivo X300 Ultra получит две камеры на 200 Мп и батарею 7000 мАч / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс? / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: TCL K70 - стратегия выживания в нише «неубиваемых» бюджетников / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F70e с акцентом на дизайн и автономность дебютирует 9 февраля / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57 / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 5 Max «бюджетный флагман» с батареей на 9000 мАч и ценой от $359 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy A57 и A37 показали минимум внешних изменений / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31d – 4G-смартфон с батареей-рекордсменом и защитой IP69+ / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru
28.01. [Новинки] ПО: Apple ставит рекорд поддержки – 13-летний iPhone 5s получил критическое обновление в 2026 году / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: iQOO готовит 15R с чипом 3 нм и рекордом Antutu / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Vivo X200T с тройной камерой Zeiss, чипом 3 нм и ценой €550 / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: HMD Watch X1 и P1 — смарт-часы для тех, кому не нужен смартфон на запястье / MForum.ru