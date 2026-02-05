Искусственный интеллект: Google ставит на кон $185 млрд - инвестиции в ИИ-инфраструктуру удваиваются

05.02.2026, MForum.ru

4 февраля компания Alphabet (материнская структура Google) обнародовала финансовый отчёт и прогнозы, которые многих поразили. В частности, 2026 году капитальные затраты на инфраструктуру, в основном для ИИ, составят от $175 до $185 млрд, что вдвое больше, чем в 2025 году, и значительно выше прогнозов аналитиков.

Сундар Пичаи, глава компании, объяснил эти колоссальные вложения «экстраординарным спросом» и гонкой в сфере искусственного интеллекта. Большая часть средств пойдёт на строительство ЦОД, закупку серверного оборудования и развитие сетевой инфраструктуры, необходимых для масштабирования облачного бизнеса Google Cloud и работы над моделями Google DeepMind.

Годовая выручка холдинга впервые превысила $400 млрд. Это, конечно, повод задуматься - могут ли такие инвестиции окупиться в ожидаемые сроки, а также - хватит ли энергии и "железа". Сейчас даже такие компании, как Google сталкиваются с проблемами с цепочками поставок, нехватками энергии и земли для ЦОД.

Эта стратегия задаёт новую планку для всей отрасли: вместе с Microsoft и M* пятерка крупнейших «гиперскейлеров» в 2026 году вложит в инфраструктуру более $600 млрд, около 75% из которых придутся на ИИ.

Одной из ключевых причин таких гигантских инвестиций Google стал оглушительный успех его ИИ-помощника. Согласно квартальному отчёту, ежемесячная аудитория приложения Gemini достигла 750 млн активных пользователей. Всего за квартал к сервису присоединилось 100 млн новых пользователей, что демонстрирует стремительный рост. Этот результат позволил Gemini вплотную приблизиться к своему главному конкуренту — ChatGPT, чья аудитория оценивается в 810 млн человек.

Рост подпитывается несколькими факторами. Во-первых, в ноябре 2025 года была запущена Gemini 3 — мощная модель, которая ляжет в основу обновлённой Apple Siri. Кроме того, Google активно продвигает доступный тариф Google AI Plus в более чем 40 странах, чтобы привлечь широкую аудиторию. А еще интеграция ИИ в поиск даёт результат: число запросов в "Режиме ИИ" Google с момента запуска удвоилось. Этот успех напрямую повлиял на финансовые показатели: выручка облачного подразделения Google Cloud выросла на 48%, а портфель контрактов удвоился и достиг $240 млрд, что отражает высокий спрос на корпоративные ИИ-решения

А тем, кто все равно беспокоится об окупаемости, должен помнить о том, что ИИ - это стратегическая, если не экзистенциальная тема для США, и вопросы окупаемости в ней могут быть задвинуты на задний план.

--

теги искусственный интеллект Google тренды большие модели

--