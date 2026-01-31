Технологии: Основные технологические инновации после 2030 года

MForum.ru
31.01.2026,
Полупроводники, вероятно, останутся ключевым драйвером технологических инноваций и после 2030 года. В PwC проанализировали технологии, тесно связанные с полупроводниками, оценив их потенциал роста и реализуемость. Цель этого анализа — помочь полупроводниковой отрасли подготовиться к её жизненно важной роли в будущем прогрессе.
Пояснения к схеме:
🔹 Ось X: Оценка технологической реализуемости (Technological Feasibility Score)
🔹 Ось Y: Оценка рыночного потенциала (Market Potential Score)
Размер квадрата (инвестиционный масштаб) - общий объём инвестиций в технологию за последние 5 лет. В правом верхнем углу рисунка - эталонная инвестиция в $10 для удобства сравнений.
Продвинутый искусственный интеллект (ИИ)
Каким будет дальнейшее развитие искусственного интеллекта? Человечество движется к созданию искусственного общего интеллекта (AGI, ИОИ или сильного ИИ). Высокую роль в этом, наряду с математикой и ПО будет играть полупроводниковая отрасль.
Оценка рыночного потенциала
Доказавший свой потенциал быстрый рост, приносящий финансовую ценность в различных отраслевых приложениях. Ожидается, что динамика роста сохранится на сравнительно высоком уровне.
Оценка реализуемости
Технологические инвестиции и растущий пул квалифицированных специалистов стимулирует растущий спрос на конечные приложения. Ожидается, что первые версии искусственного общего интеллекта (ИОИ) появятся в течение 2–5 лет, а полноценный ИОИ — более чем через 10 лет.
(*) Примечание по терминологии: Artificial General Intelligence (AGI) дословно переводится как искусственный общий интеллект (ИОИ), что подразумевает систему, способную понимать, обучаться и применять интеллект для решения любых задач, с которыми справляется человек. Встречается также вариант "сильный ИИ".
По состоянию на 2024 год ИИ уже превосходит человека по ряду ключевых бенчмарков - например, демонстрирует более высокую, чем у человека, точность в классификации изображений ImageNet и получает более высокие баллы на некоторых тестах по чтению на английском языке - и темпы улучшения продолжают расти с каждым днем. С самого начала многие исследователи ИИ стремились создать системы, соответствующие или превосходящие человеческий уровень интеллекта. Этот недавний прогресс привлек в область рекордные объемы финансирования и приток талантов.
Сегодня команды одновременно совершенствуют доменно-специфичные большие языковые модели (DS-LLMs), содержащие глубокие знания в узких предметных областях, и движутся к долгосрочной цели - искусственному общему интеллекту (AGI / ИОИ), который сможет справляться с гораздо более широким спектром задач с большей автономией. По мере развития, более мощные возможности ИИ простимулируют появление новых приложений, эти приложения смогут привлечь больше инвестиций, и цикл повторится - подпитывая еще более быстрый прогресс в направлении DS-LLM и, в конечном счете, появления AGI.
(*) MMLU (Massive Multi-task Language Understanding) — это тест, который часто используется в качестве бенчмарка для оценки объёма общих знаний, усвоенных каждой моделью искусственного интеллекта. График составлен на основе данных из опубликованных научных статей. Источник: PaperswithCode.
Полупроводники на пути к искусственному общему интеллекту (AGI)
Прогресс в области ИИ в меньшей степени ограничен алгоритмами, нежели двумя практическими барьерами:
Инвестиции растут в обе эти области, чему способствуют наглядные доказательства ценности ИИ.
Движение к искусственному общему интеллекту (AGI) в решающей степени зависит от полупроводников следующего поколения. Все более крупные модели требуют все более быстрых и энергоэффективных кристаллов логики (logic dies), созданных по все более тонким техпроцессам и соединенных с помощью высокоплотной 2.5D или 3D упаковки.
В то же время высокоскоростная память с низкой задержкой может иметь критическое значение для перемещения и хранения огромных наборов данных, используемых при обучении.
Научно-исследовательские работы также смещаются в сторону нейроморфных подходов и вычислений в памяти.
Специализированные нейропроцессоры (NPU) уже поставляются в устройства для периферийных вычислений, а прототипы систем вычислений в памяти (Processing-in-Memory, PIM) размещают вычислительные элементы рядом или внутри массивов DRAM, сокращая энергозатраты и задержки на перемещение данных.
Полноценные нейроморфные аппаратные средства, имитирующие архитектуру мозга, могут потребовать новых концепций устройств в сочетании с передовой компоновкой, но способны обеспечить колоссальный рост вычислительной мощности на ватт и на кубический сантиметр.
В совокупности эти достижения в области полупроводников формируют основу пути от сегодняшнего специализированного ИИ к более универсальному и мощному интеллекту завтрашнего дня.
Намечая путь вперед
🔹 Выбор между кастомными и готовыми полупроводниковыми решениями: Оцените компромиссы при выборе между специализированным AI-ускорителем и стандартными GPU или CPU. Примите во внимание размер модели, сложность алгоритмов, ограничения по энергопотреблению и важность сокращения времени выхода на рынок (time-to-market).
🔹 Согласование с продуктовой дорожной картой: Спрос на ИИ охватывает множество секторов, поэтому отслеживайте прорывы - и ограничения поставок в области высокопроизводительных чипов. Рассчитайте момент внедрения так, чтобы новые техпроцессы или методы компоновки дали явное конкурентное преимущество.
🔹 Построение устойчивой цепочки поставок: Передовые энергоэффективные устройства, такие как нейропроцессоры (NPUs) или массивы для вычислений в памяти (PIM), требуют длительного времени на разработку и постановку на производства перед выходом на серийные объемы. Заранее договоритесь о производственных мощностях под свои задачи, развивайте глубокие партнерства, чтобы смягчить будущий дефицит.
🔹 Интеграция проектов следующего поколения: Оставайтесь в курсе новых проектных методик (design flows), разрабатывайте как аппаратное, так и программное обеспечение и сотрудничайте по всей цепочке создания стоимости, чтобы достичь строгих целевых показателей энергоэффективности и производительности по мере движения отрасли к искусственному общему интеллекту (AGI).
по материалам отчета PwC Semiconductor and Beyond
теги искусственный интеллект искусственный общий интеллект ИОИ AGI микроэлектроника аналитика прогнозы PwC Semiconductor and Beyond
