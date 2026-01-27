Микроэлектроника: Инновации в области методов упаковки 3D-чипов

MForum.ru
Спрос на специализированное оборудование для финальных стадий производства (back-end) растет, и гибридная сборка (hybrid bonding) стала краеугольным камнем технологии многочиповой компоновки (multi-die stacking).
Традиционные методы термокомпрессионной сборки (thermo-compression bonding) полагаются на микропаяные соединения размером ~40 мкм, что ограничивает плотность ввода-вывода и увеличивает сопротивление по мере роста количества слоев. Гибридная сборка, напротив, создает прямые медно-медные (Cu-to-Cu, «медь к меди» контакты с шагом менее 10 мкм, обеспечивая более высокую пропускную способность и более плоскую структуру стека.
Эта технология является сложной: необходимо формировать очень чистые, активированные плазмой поверхности со строго контролируемой шероховатостью для создания соединений без пустот (void-free).
Компания Besi в настоящее время лидирует на коммерческом рынке поставок, отгрузив более сотни установок и наращивая мощности, однако с ростом объемов производства HBM и сборок типа «логика-на-памяти» (logic-on-memory) доступность оборудования может стать ограниченной.
Конкуренция усиливается. EV Group поставляет установки для гибридной сборки «пластина-к-пластине» (wafer-to-wafer), в то время как ASMPT, Hanmi и другие разрабатывают системы для сборки «кристалл-к-пластине» (die-to-wafer). Несколько производителей IDM-типа также создают собственные платформы.
В отличие от EUV-литографии, которая остается практически монополией, рынок оборудования для гибридной упаковки, вероятно, будет представлен несколькими квалифицированных поставщиками еще до конца этого десятилетия, что ускорит внедрение 3D-интеграции по всей отрасли.
по материалам отчета PwC Semiconductor and Beyond
