Микроэлектроника: Повышение эффективности производства микросхем за счет гибкой гетерогенной интеграции

MForum.ru
22.01.2026,
🔹 Ускорение разработки
Чиплетная архитектура микросхем позволяет проводить выборочные обновления микросхемы без необходимости перепроектирования всего чипа. Процессорный кристалл может оставаться на 16-нм техпроцессе, в то время как чиплет ускорителя работы ИИ переводят на выпуск по техпроцессу 5-нм, что сокращает трудозатраты на перепроектирование и время вывода обновленного изделия на рынок.
🔹 Стратегическая специализация
Компании могут сохранять разработку основной IP-инфраструктуры внутри компании, но закупать другие чиплеты у сторонних поставщиков.
По мере распространения разработки, например, освоения ее выпуска несколькими фабриками, открытые стандарты межсоединений и передовые навыки в области упаковки становятся критически важными, что делает все более востребованной экспертизу проектных компаний с опытом работы с несколькими контрактными производителями.
по материалам отчета PwC Semiconductor and Beyond
(*) Particle contamination в производстве микросхем — это загрязнение поверхности полупроводниковой пластины частицами пыли, грязи, микроскопическими дефектами материалов, металлическими фрагментами или любыми посторонними веществами, случайно попавшими на обрабатываемую поверхность.
Такие частицы крайне негативно влияют на качество конечного продукта, вызывая дефекты структуры полупроводника, ухудшение электрических характеристик и появление дефектов в работе электронных приборов (неисправные контакты, короткое замыкание, отказ отдельных областей микросхемы и др.).
Для того, чтобы снизить уровень загрязнений при производстве полупроводников используют "чистые комнаты" и "особо чистые материалы", контроль за уровнем загрязнения играет ключевую роль в производстве полупроводников.
--
теги: микроэлектроника чиплетная архитектура тренды прогнозы гетерогенная интеграция
--
