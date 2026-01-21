Микроэлектроника: Курс на более короткие межсоединения ради повышения эффективности

MForum.ru
В области передовой упаковки точность и чистота стали столь же важны, как и для предприятий, занимающихся производством микросхем, что приводит к неизбежному росту инвестиций в соответствующие производственные мощности.
Независимые производители микросхем и контрактные производства лидируют в инновациях в области упаковки.
Передовая упаковка в настоящее время является основным способом повышения производительности микросхем, однако переход к 3D-технологиям и чиплетная архитектура требуют повышения точности до уровня, используемого в производстве полупроводниковых структур на пластинах. В результате на долю контрактных и независимых производителе полупроводниковых пластин приходится до двух третей инвестиций в передовую упаковку.
Вероятно, и далее будут появляться все новые, все более передовые технологии упаковки.
Тем временем, OSAT-компании расширяют свою деятельность в области корпусирования с перераспределением контактов (fan-out) и 2.5D-упаковки, чтобы решить насущные проблемы среднего уровня, что позволяет экосистеме бэкэнда идти в ногу с растущим спросом.
по материалам отчета PwC Semiconductor and Beyond
