Микроэлектроника: Производство DAO. Медленный, но устойчивый рост

Поскольку устройства DAO редко требуют использования передовых производственных инструментов и техпроцессов, капиталоемкость обустройства соответствующих производств относительно ниже, чем для производства передовой логики и памяти. Крупные, разовые объявления о строительстве мегафабрик редки, однако многие регионы продолжают постепенно наращивать производственные мощности DAO, чтобы обеспечить базовое внутреннее предложение.

Судя по картинке, значительнее всего будут расти доли Китая, что приведет к сокращению долей всех остальных участников рынка.

Китай расширяет производство DAO быстрее других стран за счет значительного местного спроса на силовые, аналоговые и оптоэлектронные чипы в энергетике, телекоммуникациях и промышленном оборудовании. Многочисленные поставщики среднего уровня используют ценовую конкуренцию для захвата чувствительных к цене сегментов.

Стимулы, предоставляемые в США, стимулируют создание новых производств аналоговых микросхем и микросхем со смешанными сигналами (цифро-аналоговых). Местные производства обслуживают высокодоходные аэрокосмические, оборонные и промышленные рынки, стремясь восстановить внутренние возможности без погони за объемами сырьевых товаров.

Япония может сохранить прочные позиции в дискретных силовых устройствах и в датчиках для своего автомобильного сектора и сектора прецизионного оборудования. Хотя насыщение зрелого рынка может замедлить рост, переход на электромобили, вероятно, поддержит спрос на японские силовые компоненты на основе SiC.

В целом, мощности DAO, вероятно, будут медленно, но неуклонно расти во всем мире, укрепляя устойчивость цепочки поставок, но без того масштабного внимания, которое уделяется проектам в области передовой логики или памяти.

по материалам отчета PwC Semiconductor and Beyond

