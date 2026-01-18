Микроэлектроника: Производство DAO. Медленный, но устойчивый рост

MForum.ru
18.01.2026,
Поскольку устройства DAO редко требуют использования передовых производственных инструментов и техпроцессов, капиталоемкость обустройства соответствующих производств относительно ниже, чем для производства передовой логики и памяти. Крупные, разовые объявления о строительстве мегафабрик редки, однако многие регионы продолжают постепенно наращивать производственные мощности DAO, чтобы обеспечить базовое внутреннее предложение.
Судя по картинке, значительнее всего будут расти доли Китая, что приведет к сокращению долей всех остальных участников рынка.
Китай расширяет производство DAO быстрее других стран за счет значительного местного спроса на силовые, аналоговые и оптоэлектронные чипы в энергетике, телекоммуникациях и промышленном оборудовании. Многочисленные поставщики среднего уровня используют ценовую конкуренцию для захвата чувствительных к цене сегментов.
Стимулы, предоставляемые в США, стимулируют создание новых производств аналоговых микросхем и микросхем со смешанными сигналами (цифро-аналоговых). Местные производства обслуживают высокодоходные аэрокосмические, оборонные и промышленные рынки, стремясь восстановить внутренние возможности без погони за объемами сырьевых товаров.
Япония может сохранить прочные позиции в дискретных силовых устройствах и в датчиках для своего автомобильного сектора и сектора прецизионного оборудования. Хотя насыщение зрелого рынка может замедлить рост, переход на электромобили, вероятно, поддержит спрос на японские силовые компоненты на основе SiC.
В целом, мощности DAO, вероятно, будут медленно, но неуклонно расти во всем мире, укрепляя устойчивость цепочки поставок, но без того масштабного внимания, которое уделяется проектам в области передовой логики или памяти.
по материалам отчета PwC Semiconductor and Beyond
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: производство полупроводников DAO микроэлектроника оценки и прогнозы аналитика PwC Semiconductor and Beyond 2026
--
Публикации по теме:
18.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Изменения на рынке DAO - большие пластины, более широкий ассортимент / MForum.ru
18.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Рост спрос на системы ИИ формирует рост спроса и на HBM / MForum.ru
17.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Глобальные сдвиги в сфере производства памяти сохранят лидерство Азии / MForum.ru
17.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Архитектура транзисторов следующего поколения / MForum.ru
17.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Повышение устойчивости производства логических микросхем / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Pixel 10a может дебютировать в феврале дешевле предшественника / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила трио смартфонов A6t / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Air готовится к дебюту / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Apple iPhone 18 Pro и Pro Max получит уменьшенный Dynamic Island и чип 2 нм / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфоны A6s 5G и A6s 4G / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Pro Air – самый лёгкий и тонкий флагман нового поколения / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Huawei Pura 90 Ultra получит 200-мегапиксельный сенсор телефото и 1-дюймовый основной сенсор / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей / MForum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo8 с флагманским экраном от Samsung и АКБ 8000 мАч засветился в TENAA / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Vivo представила в Китае «неубиваемый» смартфон с батареей на 7200 мАч / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману» / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Камеры Honor Magic 8 Pro Air раскрыты за неделю до премьеры / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Meizu отменяет Meizu 22 Air, но представляет «кубик» искусственного интеллекта / MForum.ru
09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru
08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru