Микроэлектроника: Глобальные сдвиги в сфере производства памяти сохранят лидерство Азии

В целом, в ближайшие 5 лет цепочка поставок памяти, вероятно, останется ориентированной на Азию, однако формируется более широкий региональный баланс.







На картинке из отчета PwC показаны оценки доли рынка и прогнозы долей рынка Топ-5 стран, производящих полупроводниковую память,

основанные на производственных мощностях на территории страны

#1. Корея может сохранить самые сильные позиции в производстве полупроводников памяти, опираясь на передовые технологии DRAM и NAND, и продолжающиеся крупномасштабные инвестиции. Используя устоявшийся статус, надежность и качество, Корея, как ожидается, сохранит или даже расширит свои позиции в сегменте памяти.

#2. Китай стремится к самообеспечению, создавая десятки линий по производству памяти по зрелым техпроцессам на основе щедрых государственных субсидий. Китайские поставщики повышают выход годной продукции в основных узлах DRAM и наращивают производство высокослойной 3D NAND.

#3. Япония, некогда сильная в производстве флэш-памяти NAND, может наблюдать небольшое снижение своей доли рынка к 2030 году из-за ослабления ценовой конкурентоспособности. Кроме того, ее ориентация на сегменты игр и телекоммуникаций, для которых не прогнозируется устойчивый рост, может еще больше ограничить расширение.

#4. Тайвань может сосредоточиться на экономичном производстве DRAM среднего ценового сегмента и на расширении специализированных NOR/SRAM-линий. Из-за отсутствия крупных мощностей по производству NAND-памяти, доля Тайваня на рынке NAND вряд ли значительно вырастет.

#5. США используют государственные стимулы для укрепления отечественного производства памяти. Строятся новые мегафабрики для производства изделий DRAM и 3D NAND. Эти заводы могут увеличить долю США к концу двадцатых годов.

по материалам отчета PwC Semiconductor and Beyond

