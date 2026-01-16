Микроэлектроника: Производство структур на пластинах – оценки и прогнозы PwC

MForum.ru
16.01.2026,
По части производственных мощностей, текущий период определяет строительство новых фабрик во многих регионах мира. Инвестиции в их сооружение выросли под влиянием выделения государственных субсидий рядом государств и в связи с необходимостью стабилизации цепочек поставок. Немало компаний сейчас одновременно осуществляют крупномасштабные инвестиции в производственные мощности и внедряют передовые технологии, соответственно адаптируя производство или сооружая новые фабы.
иллюстрация - из отчета PwC Semiconductor and Beyond 2026
Значительные различия в стратегиях по регионам очевидны в секторе логики, памяти и DAO (дискретные, аналоговые, оптические микросхемы). Некоторые стремятся хотя бы сохранить свои позиции в областях, где они ранее занимали сильные позиции, в то время как другие пытаются выходить в новые для себя сегменты рынка.
Поскольку глобальный спрос на высокопроизводительные, энергоэффективные и высоконадежные микросхемы продолжает расти, крупные, универсальные заводы, способные работать с несколькими технологическими узлами параллельно, вероятно, будут иметь важное значение для поддержания темпов производства и обеспечения следующей волны роста отрасли.
Производственные мощности по выпуску кремниевых пластин продолжают расти
🔹 1990-е – середина 2000-х годов (150 мм → 200 мм)
По мере перехода заводов с 150мм на 200мм, использование более крупных пластин увеличило объем производства кристаллов и снизило себестоимость единицы продукции. Спрос на ПК в начале эпохи глобального интернета ускорил внедрение 200мм пластин, однако многие линии, работавшие с 150мм пластинами, выжили, переориентировавшись на производство дискретных, MEMS и радиочастотных компонентов.
🔹 Конец 2000-х – 2010-е годы (200 мм → 300 мм)
Intel, TSMC и Samsung запустили серийное производство 300мм пластин еще в 2001 году, используя полную автоматизацию и лучшую экономию за счет масштаба. Вскоре последовали производители памяти, и заводы расширили мощности по выпуску 300-мм пластин для передовых технологических узлов. После кратковременного затишья, с 2016 года наблюдалась вторая волна инвестиций в 200мм технологию, обусловленная развитием датчиков IoT, CMOS-датчиков изображения и силовых интегральных схем, особенно в Китае и Юго-Восточной Азии.
🔹 2020-е годы и далее
Поскольку разработка 450-мм технологии была приостановлена из-за высокой стоимости, 300-мм технология пока что остается основной для разработки передовой логики и DRAM/3D NAND. В то же время спрос на SiC, GaN, аналоговые технологии и специализированные технологии обработки изображений обеспечивает загрузку заводов по производству 200мм и 150мм пластин, что указывает на умеренный, но устойчивый рост по всем трем размерам пластин до 2030 года. (@RUSmicro: Стоит отметить, что уже и в области SiC началось освоение пластин 300мм, что не отменяет возможности роста спроса на производственные мощности 200мм в ближайшие годы).
иллюстрация - из отчета PwC Semiconductor and Beyond 2026
На картинке приведены оценка и прогноз общепланетных производственных мощностей по выпуску микроэлектроники, приведенная к эквиваленту 200мм пластин в месяц. Если я правильно читаю эту картинку, то примерно от 33 млн пластин в месяц на 2025 год мы движемся к совокупным мощностям примерно в 45 млн пластин в месяц к 2030 году.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: производство структур на пластинах микроэлектроника оценки и прогнозы аналитика PwC Semiconductor and Beyond 2026
--
Публикации по теме:
14.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Стимулирование инноваций в САПР через слияния и поглощения / MForum.ru
13.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Рост стоимости разработки микросхем стремительно растет. Есть ли способы сдержать этот рост? / MForum.ru
12.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: IP-блоки - «незаметные герои», определяющие будущее разработки микросхем / MForum.ru
11.01. [Новости компаний] Микроэлектроника. Аналитика: Балансируя производительность и энергопотребление / MForum.ru
11.01. [Новости компаний] Аналитика: В PwC прогнозируют расцвет сегмента заказных ИС / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Pixel 10a может дебютировать в феврале дешевле предшественника / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила трио смартфонов A6t / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Air готовится к дебюту / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Apple iPhone 18 Pro и Pro Max получит уменьшенный Dynamic Island и чип 2 нм / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфоны A6s 5G и A6s 4G / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Pro Air – самый лёгкий и тонкий флагман нового поколения / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Huawei Pura 90 Ultra получит 200-мегапиксельный сенсор телефото и 1-дюймовый основной сенсор / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей / MForum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo8 с флагманским экраном от Samsung и АКБ 8000 мАч засветился в TENAA / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Vivo представила в Китае «неубиваемый» смартфон с батареей на 7200 мАч / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману» / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Камеры Honor Magic 8 Pro Air раскрыты за неделю до премьеры / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Meizu отменяет Meizu 22 Air, но представляет «кубик» искусственного интеллекта / MForum.ru
09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru
08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru