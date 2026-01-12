Микроэлектроника: IP-блоки - «незаметные герои», определяющие будущее разработки микросхем

MForum.ru
12.01.2026,
IP, то есть интеллектуальная собственность других компаний, которую может лицензировать разработчик микросхем - это одна из основ современной разработки полупроводников.
Мало кто пытается разрабатывать современные микросхемы «с нуля» или «с чистого листа». Как правило, их разрабатывают на основе кем-то уже разработанных IP-блоков. Постепенно растет потребность во все в более в широком разнообразии блоков, что только увеличивает важность наработки библиотек IP-инфраструктуры.
Можно выделить, как наиболее интересные, такие сегменты как интерфейсная IP-инфраструктура и процессорная IP-инфраструктура, с точки зрения размеров рынка и темпов роста.
В совокупности IP-блоки являются «кирпичиками», из которых собираются микросхемы. Богатый ассортимент IP-блоков позволяет в разы ускорить разработку. Компании, не имеющие собственных производственных мощностей, могут сосредоточится на дифференциации своих решений на системном уровне, пропуская многомесячные циклы проектирования и сокращая затраты на проектирование. Передовые технологии упаковки, проектирование с учетом необходимости низкого энергопотребления и специализированные «под задачу» ускорители уже изменили традиционные «дорожные карты» проектирования. Высококачественные IP-блоки, интерфейсные и процессорные, будут выступать движущей силой, обеспечивающей дальнейшее развитие инноваций и поддерживающей соблюдение Закона Мура.
Пояснения к рисунку и немного о терминах:
В России в инженерной среде нередко используют также термин СФ-блоки (стандартные функциональные блоки), готовые модули, пригодные для повторного использования. Но этим термином стоит пользоваться осторожно.
Например, интерфейсные IP и цифровые IP – это действительно СФ-блоки. А вот для процессорного IP или физического IP термин СФ-блоки может быть узковат. Процессорный IP — это не просто "функциональный блок", а архитектурно сложное ядро, определяющее всю систему. Его чаще называют "процессорное ядро" или "IP-ядро".
Аналогично, физический IP — это не столько "функциональный блок", сколько технологическая библиотека базовых элементов. Его суть — не функция, а физическая реализация.
Так что лучше, на мой взгляд, придерживаться международной практики, используя термины IP-блок или IP-ядро.
по материалам отчета PwC Semiconductor and Beyond 2026
теги: аналитика прогнозы Semiconductor and Beyond 2026 IP-блоки IP-ядра интеллектуальная собственность
