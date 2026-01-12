Микроэлектроника: IP-блоки - «незаметные герои», определяющие будущее разработки микросхем

Микроэлектроника: IP-блоки - «незаметные герои», определяющие будущее разработки микросхем

12.01.2026, MForum.ru

IP, то есть интеллектуальная собственность других компаний, которую может лицензировать разработчик микросхем - это одна из основ современной разработки полупроводников.

Мало кто пытается разрабатывать современные микросхемы «с нуля» или «с чистого листа». Как правило, их разрабатывают на основе кем-то уже разработанных IP-блоков. Постепенно растет потребность во все в более в широком разнообразии блоков, что только увеличивает важность наработки библиотек IP-инфраструктуры.

Можно выделить, как наиболее интересные, такие сегменты как интерфейсная IP-инфраструктура и процессорная IP-инфраструктура, с точки зрения размеров рынка и темпов роста.

  • Интерфейсная IP-инфраструктура отвечает за обмен данными и связь между чипами. Ее роль постоянно растет и расширяется в связи с развитием таких направлений как ИИ и автономный транспорт, где важна масштабная передач данных в реальном времени. Ожидается, что IP-инфраструктура будет демонстрировать самые высокие темы роста, учитывая ее критическую роль в повышении производительности микросхем.

  • Процессорная IP-инфраструктура обеспечивает управление и вычисления системы. К этой категории IP относятся ядра CPU, MCU и другие ядра. Процессорная IP доминирует на рынке, поскольку она используется в чипах с высокой добавленной стоимостью для смартфонов, серверов и т.п. По мере распространения многоядерных и параллельных вычислений, IP-блоки процессоров становятся все более важными, поскольку разработчики стремятся добиться как высокой производительности, так и низкого энергопотребления.

В совокупности IP-блоки являются «кирпичиками», из которых собираются микросхемы. Богатый ассортимент IP-блоков позволяет в разы ускорить разработку. Компании, не имеющие собственных производственных мощностей, могут сосредоточится на дифференциации своих решений на системном уровне, пропуская многомесячные циклы проектирования и сокращая затраты на проектирование. Передовые технологии упаковки, проектирование с учетом необходимости низкого энергопотребления и специализированные «под задачу» ускорители уже изменили традиционные «дорожные карты» проектирования. Высококачественные IP-блоки, интерфейсные и процессорные, будут выступать движущей силой, обеспечивающей дальнейшее развитие инноваций и поддерживающей соблюдение Закона Мура.

 

PwC Semiconductor and Beyond 2026

 

Пояснения к рисунку и немного о терминах:

  • Процессорные IP - готовые проекты процессорных ядер: центральных (CPU, например, Arm Cortex-A/X), графических (GPU, например, Arm Mali), нейропроцессоров (NPU), контроллеров (MCU), на них приходится 47.5% рынка в 2024 году или $3.75 млрд. Основные участники рынка – Arm, Imagination Technologies, Andes.

  • Интерфейсные IP - блоки, управляющие передачей данных между компонентами внутри чипа и между чипом и внешним миром. Обеспечивают совместимость с общепринятыми стандартами связи. Самый быстрорастущий сегмент из-за усложнения стандартов (USB4, PCIe 5.0/6.0, DDR5). Примеры: контроллеры USB, PCI Express, SATA, DDR, HDMI, MIPI, SerDes. На них приходится 28.3% рынка в 2024 году или $2.24 млрд.

  • Физические IP. Библиотеки стандартных ячеек (логические элементы И, ИЛИ, триггеры), блоки ввода-вывода (I/O), ячейки памяти (SRAM), аналоговые блоки (PLL, генераторы), оптимизированные под конкретную технологическую норму завода (TSMC 3 нм, Samsung 4 нм и т.д.). Библиотеки стандартных ячеек, ячейки памяти, аналоговые блоки PLL / ADC /DAC. На них приходится 15.2% рынка ($1.2 млрд).

  • Цифровые IP. Готовые цифровые блоки для выполнения конкретных функций, не являющиеся процессорами в чистом виде. Блоки шифрования, декодеры видео (H.264, AV1), контроллеры дисплеев, сетевые ускорители. 9.1% рынка ($0.72 млрд).

В России в инженерной среде нередко используют также термин СФ-блоки (стандартные функциональные блоки), готовые модули, пригодные для повторного использования. Но этим термином стоит пользоваться осторожно.

Например, интерфейсные IP и цифровые IP – это действительно СФ-блоки. А вот для процессорного IP или физического IP термин СФ-блоки может быть узковат. Процессорный IP — это не просто "функциональный блок", а архитектурно сложное ядро, определяющее всю систему. Его чаще называют "процессорное ядро" или "IP-ядро".

Аналогично, физический IP — это не столько "функциональный блок", сколько технологическая библиотека базовых элементов. Его суть — не функция, а физическая реализация.

Так что лучше, на мой взгляд, придерживаться международной практики, используя термины IP-блок или IP-ядро.

по материалам отчета PwC Semiconductor and Beyond 2026

теги: аналитика прогнозы Semiconductor and Beyond 2026 IP-блоки IP-ядра интеллектуальная собственность

© Алексей Бойко, MForum.ru

