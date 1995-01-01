Анонсы: Vivo V70 — плоский дисплей, алюминиевая рамка, батарея 6500 мАч и ультразвуковой сканер

20.02.2026, MForum.ru

Компания Vivo представила смартфон среднего сегмента Vivo V70, который развивает лучшие черты предшественника V60, добавляя ряд важных улучшений. Модель сохранила ёмкую батарею и флагманские камерные фишки, но получила более практичный дизайн, усиленный корпус и современные технологии.

Главное визуальное изменение — переход от quad-curved (изогнутого с четырёх сторон) экрана к плоской 6.59-дюймовой OLED-панели разрешением 1260 x 2750 пикселей . Это сделало смартфон более узким (74.3 мм против 77 мм у V60), тонким (7.4/7.6 мм) и лёгким (187/194 г).

Кроме того, дисплей стал ярче: глобальная пиковая яркость: 1800 нит (против 1500 нит), локальная пиковая яркость: 5000 нит (без изменений) . Сохранена 10-битная глубина цвета и частота обновления 120 Гц.

Другим важным обновлением стал отказ от оптического датчика отпечатков пальцев в пользу ультразвукового сканера, который работает быстрее, надёжнее и безопаснее.

Vivo V70 получил серьёзный апгрейд в части долговечности:

  • Материалы: Пластиковая рамка заменена на прочный алюминиевый сплав 6-й серии.
  • Защита: Степени IP68 и IP69 (пыль, вода, струи воды высокого давления).
  • Тесты: Подтверждена устойчивость к падениям с высоты 1.8 метра.
  • Стекло: Schott Xensation Core защищает дисплей.

Ёмкость аккумулятора осталась на уровне 6500 мАч, но применена полупроводниковая технология (semi-solid battery), обеспечивающая стабильную работу в экстремальных температурах:

  • До 10 часов Google Maps в пустыне при 40°C .
  • До 8 часов Google Maps в Арктике при -20°C.

Заявленная автономность: 11 часов в PUBG или 5 часов записи 4K-видео при 60 к/с . Поддерживается быстрая проводная зарядка 90 Вт (FlashCharge) .

Фоточасть включает в себя:

  • Основную камеру: 50 Мп с OIS на базе нового сенсора Sony LYT 700V (1/1.56")
  • Телефото-камеру: 50 Мп (1/1.95") .
  • Сверхширокоугольную камеру: 8 Мп.
  • Запись видео: Теперь доступно 4K при 60 к/с (против 30 к/с у V60) .
  • Портретные возможности: Пять популярных фокусных расстояний: 23mm, 35mm, 50mm, 85mm и 100mm . Доступны режимы боке с эффектами ZEISS.

Производительность и ПО:

  • Платформа: Чипсет Snapdragon 7 Gen 4 (без изменений).
  • Память: 8/12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ встроенной памяти.
  • Программное обеспечение: Android 16 с оболочкой OriginOS 6.
  • Обновления: Vivo обещает 6 лет обновлений ОС и патчей безопасности (улучшение по сравнению с V60, где было 4 года ОС + 6 лет патчей).
  • Связь: Dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB 2.0.

Vivo V70 будет доступен в четырёх цветах: Authentic Black (самая тонкая и лёгкая версия), Canary Yellow, Alpine Gray и Sandalwood Brown . Релиз ожидается в Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Цены будут объявлены позднее.

Vivo V70 — это не просто эволюционный шаг, а серьёзная работа над ошибками и усиление позиционирования. Компания услышала запросы пользователей:

  • Практичный дизайн: Плоский экран и алюминиевая рамка — ответ тем, кто устал от "мокрых мыльниц" и хочет надёжности.
  • Флагманская защита: IP68 и IP69 в среднем сегменте встречаются редко и становятся мощным конкурентным преимуществом.
  • Долговечность: 6 лет обновлений ОС — уровень Pixel и Samsung, что добавляет ценности при долгосрочном использовании.
  • Камера: Сохранение двух 50-мп модулей с оптикой ZEISS и добавление 4K@60fps делает V70 одним из лучших камерафонов в классе.

Vivo не стала гнаться за новым процессором (Snapdragon 7 Gen 4 остался), сделав ставку на то, что действительно важно для целевой аудитории: качество съёмки, защиту, автономность и дизайн. V70 выглядит как зрелое и сбалансированное устройство, способное конкурировать не только с одноклассниками от Samsung и Xiaomi, но и с более дорогими моделями за счёт уникальных камерных фишек и премиальной защиты.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

