Анонсы: Vivo V70 — плоский дисплей, алюминиевая рамка, батарея 6500 мАч и ультразвуковой сканер

20.02.2026,
Компания Vivo представила смартфон среднего сегмента Vivo V70, который развивает лучшие черты предшественника V60, добавляя ряд важных улучшений. Модель сохранила ёмкую батарею и флагманские камерные фишки, но получила более практичный дизайн, усиленный корпус и современные технологии.
Главное визуальное изменение — переход от quad-curved (изогнутого с четырёх сторон) экрана к плоской 6.59-дюймовой OLED-панели разрешением 1260 x 2750 пикселей . Это сделало смартфон более узким (74.3 мм против 77 мм у V60), тонким (7.4/7.6 мм) и лёгким (187/194 г).
Кроме того, дисплей стал ярче: глобальная пиковая яркость: 1800 нит (против 1500 нит), локальная пиковая яркость: 5000 нит (без изменений) . Сохранена 10-битная глубина цвета и частота обновления 120 Гц.
Другим важным обновлением стал отказ от оптического датчика отпечатков пальцев в пользу ультразвукового сканера, который работает быстрее, надёжнее и безопаснее.
Vivo V70 получил серьёзный апгрейд в части долговечности:
Ёмкость аккумулятора осталась на уровне 6500 мАч, но применена полупроводниковая технология (semi-solid battery), обеспечивающая стабильную работу в экстремальных температурах:
Заявленная автономность: 11 часов в PUBG или 5 часов записи 4K-видео при 60 к/с . Поддерживается быстрая проводная зарядка 90 Вт (FlashCharge) .
Фоточасть включает в себя:
Производительность и ПО:
Vivo V70 будет доступен в четырёх цветах: Authentic Black (самая тонкая и лёгкая версия), Canary Yellow, Alpine Gray и Sandalwood Brown . Релиз ожидается в Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Цены будут объявлены позднее.
Vivo V70 — это не просто эволюционный шаг, а серьёзная работа над ошибками и усиление позиционирования. Компания услышала запросы пользователей:
Vivo не стала гнаться за новым процессором (Snapdragon 7 Gen 4 остался), сделав ставку на то, что действительно важно для целевой аудитории: качество съёмки, защиту, автономность и дизайн. V70 выглядит как зрелое и сбалансированное устройство, способное конкурировать не только с одноклассниками от Samsung и Xiaomi, но и с более дорогими моделями за счёт уникальных камерных фишек и премиальной защиты.
