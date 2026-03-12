Анонсы: OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий

Анонсы: OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий

12.03.2026, MForum.ru

Компания OPPO расширила линейку доступных смартфонов K14x 5G в Индии, добавив младшую модификацию с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища. Ранее аппарат был доступен только в версиях 4/128 ГБ и 6/128 ГБ.

Новый вариант оценен в 12 999 рупий (около 150 долларов). При покупке доступна мгновенная скидка 750 рупий при оплате банковской картой, а также трехмесячная рассрочка без переплат. Продажи уже стартовали на Flipkart и в официальном онлайн-магазине OPPO India. Цветовые решения те же, что и у старших моделей: Icy Blue и Prism Violet.

По прочему оснащению младшая версия полностью повторяет уже известные модификации. Разница только в объеме памяти. Напомним основные характеристики:

  • Экран — 6.75-дюймовый HD+ с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1125 нит. Для бюджетного сегмента показатели достойные: высокая частота делает интерфейс плавным, а яркости хватит для комфортного использования на улице.
  • Внутри установлен MediaTek Dimensity 6300 (6 нм) с графикой ARM Mali G57 MC2. Оперативная память LPDDR4X, поддерживается виртуальное расширение еще на 8 ГБ. Накопитель UFS 2.2 можно расширить картой microSD до 1 ТБ (используется гибридный слот).
  • Камеры: основная двойная — 50 МП (f/1.8) и 2 МП портретный сенсор (f/2.4). Фронтальная — 5 МП (f/2.2). Обе снимают видео в 1080p: основная до 60 кадров в секунду, фронталка — до 30.
  • Аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт SuperVOOC — сильная сторона модели. Защита от пыли и брызг по стандарту IP64, сканер отпечатков в кнопке питания, Android 16 с ColorOS 16 из коробки. Набор беспроводных модулей включает 5G, Wi-Fi 802.11ac (2.4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.4.
  • Габариты: 166.6 × 78.5 × 8.61 мм, вес — 212 граммов.

Выпуск версии 4/64 ГБ — классический маркетинговый ход для индийского рынка. Цена ниже психологической отметки в 13 000 рупий делает смартфон доступнее для самой широкой аудитории. При этом OPPO не пришлось ничего менять в железе: все компоненты уже были сертифицированы и запущены в производство.

Интересно, что 64 ГБ встроенной памяти в 2026 году — это абсолютный минимум. Но с учетом возможности расширения картой до 1 ТБ проблема решается. Для многих покупателей в этом ценовом сегменте важен именно низкий входной билет, а объем хранилища можно нарастить позже за копейки купив microSD.

OPPO занимает промежуточную позицию: чуть дороже Poco C85x (4/64 Гб), но с более быстрой зарядкой и чуть дешевле Realme C83 5G (4/64 Гб), но с меньшей батареей. Покупатель получает сбалансированный аппарат с быстрой 45-ваттной зарядкой, что для многих важнее емкости АКБ.

Расширение линейки K14x 5G показывает, что OPPO продолжает бороться за долю в самом массовом сегменте, предлагая точечные модификации под разные кошельки. Удастся ли новой версии откусить кусок пирога у конкурентов, покажут первые недели продаж.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

